Nắng nóng miền Bắc tiếp tục duy trì, có nơi trên 37 độ

Ngày 13/8, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Nắng nóng có khả năng kết thúc từ ngày 15/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, 13/8, Bắc Bộ, trừ Điện Biên và Lai Châu, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55%-60%.

Ảnh minh họa.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên phổ biến 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Chiều tối và đêm, một số khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực này ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng này tiếp tục duy trì trong ngày 14/8, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Một số khu vực như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo không còn xảy ra nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ và thu hẹp tại Trung Bộ.

Từ ngày 13 đến 14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động lâu ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đồng thời chú ý bổ sung nước và bảo vệ sức khỏe.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ trong các bản tin dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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