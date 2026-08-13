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Hồ điều hòa Phú Đô hơn 1.166 tỷ đồng vào chặng hoàn thiện cuối

Xã hội

Hồ điều hòa Phú Đô hơn 1.166 tỷ đồng vào chặng hoàn thiện cuối

Hồ điều hòa Phú Đô hơn 1.166 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các phần việc còn lại tiếp tục triển khai.

Thúy Hồng
Sau thời gian thi công, hồ điều hòa Phú Đô đang dần định hình tại phường Từ Liêm. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 1.166 tỷ đồng, diện tích 36,76 ha, trong đó mặt nước rộng khoảng 31,5 ha.
Sau thời gian thi công, hồ điều hòa Phú Đô đang dần định hình tại phường Từ Liêm. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 1.166 tỷ đồng, diện tích 36,76 ha, trong đó mặt nước rộng khoảng 31,5 ha.
Phần đào lòng hồ cơ bản hoàn thành, mở ra một không gian mặt nước lớn giữa khu vực đô thị đang phát triển nhanh ở phía Tây Hà Nội.
Phần đào lòng hồ cơ bản hoàn thành, mở ra một không gian mặt nước lớn giữa khu vực đô thị đang phát triển nhanh ở phía Tây Hà Nội.
Bao quanh lòng hồ là hệ thống cừ bê tông dự ứng lực và tuyến kè dài khoảng 2.684 m. Phần kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang chuyển sang những công việc phục vụ hoàn thiện cảnh quan.
Bao quanh lòng hồ là hệ thống cừ bê tông dự ứng lực và tuyến kè dài khoảng 2.684 m. Phần kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang chuyển sang những công việc phục vụ hoàn thiện cảnh quan.
Dự án đang tiếp tục triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phục vụ khai thác hồ. Các nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc tại nhiều vị trí để đẩy nhanh tiến độ.
Dự án đang tiếp tục triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phục vụ khai thác hồ. Các nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc tại nhiều vị trí để đẩy nhanh tiến độ.
Hệ thống cống kết nối với mạng lưới thoát nước khu vực đã đạt gần 100% khối lượng. Tuyến cống có nhiệm vụ dẫn nước về hồ, phục vụ điều tiết nước khi mưa lớn.
Hệ thống cống kết nối với mạng lưới thoát nước khu vực đã đạt gần 100% khối lượng. Tuyến cống có nhiệm vụ dẫn nước về hồ, phục vụ điều tiết nước khi mưa lớn.
Một phần tuyến cống được xây dựng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp. Đoạn tuyến này có mặt đường rộng khoảng 5-7 m, hai bên là nhà dân nên việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn.
Một phần tuyến cống được xây dựng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp. Đoạn tuyến này có mặt đường rộng khoảng 5-7 m, hai bên là nhà dân nên việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn.
Bà Lê Thị Trang, người dân sống tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, cho biết từ khi thi công, đường thường xuyên bụi, việc sinh hoạt bị ảnh hưởng. “Thi công thì có bất tiện, nhưng chúng tôi vẫn mong công trình sớm xong để đường sá sạch sẽ hơn, người dân sinh hoạt thuận tiện và hạn chế ngập khi mưa lớn”, bà Trang chia sẻ.
Bà Lê Thị Trang, người dân sống tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, cho biết từ khi thi công, đường thường xuyên bụi, việc sinh hoạt bị ảnh hưởng. “Thi công thì có bất tiện, nhưng chúng tôi vẫn mong công trình sớm xong để đường sá sạch sẽ hơn, người dân sinh hoạt thuận tiện và hạn chế ngập khi mưa lớn”, bà Trang chia sẻ.
Hệ thống trạm biến áp phục vụ dự án đã được lắp đặt. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật được hoàn thiện sớm để phục vụ công trình trong quá trình vận hành.
Hệ thống trạm biến áp phục vụ dự án đã được lắp đặt. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật được hoàn thiện sớm để phục vụ công trình trong quá trình vận hành.
Khi đưa vào khai thác, hồ điều hòa Phú Đô sẽ kết nối với sông Nhuệ và trạm bơm Đồng Bông, đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, điều tiết nước mưa, góp phần tăng năng lực thoát nước cho phía Tây Hà Nội.
Khi đưa vào khai thác, hồ điều hòa Phú Đô sẽ kết nối với sông Nhuệ và trạm bơm Đồng Bông, đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, điều tiết nước mưa, góp phần tăng năng lực thoát nước cho phía Tây Hà Nội.
Video: Cận cảnh hồ điều hòa Phú Đô bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Thúy Hồng
#Hoàn thiện hồ điều hòa Phú Đô #Đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật #Ảnh hưởng thi công đến sinh hoạt dân cư #Quản lý thoát nước khu vực phía Tây Hà Nội #Tác dụng của hồ điều hòa trong điều tiết nước mưa

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