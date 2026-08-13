Khống chế thành công ổ dịch sốt xuất huyết Dengue ở Hà Tĩnh

Sau hơn 4 tháng triển khai các biện pháp phòng chống, ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được khống chế thành công.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố Kỳ Long, phường Vũng Áng xuất hiện vào ngày 6/4. Ngay sau khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên, CDC Hà Tĩnh phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng khoanh vùng, điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, đồng thời tổ chức nhiều đợt vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi và tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân.

Việc kiểm soát dịch tại phường Vũng Áng gặp nhiều khó khăn do dân cư đông, biến động lớn, nhiều lao động từ các địa phương khác đến làm việc và lưu trú. Hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động cũng gây trở ngại cho công tác giám sát và triển khai các biện pháp phòng dịch.

Bên cạnh đó, tại một số khu dân cư vẫn còn nhiều vật dụng chứa nước, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa làm xuất hiện nhiều điểm nước đọng, thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển.

Lực lượng chức năng phun hóa chất diệt muỗi cho các hộ dân. Ảnh: Thu Hòa.

Nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, người dân và ngành y tế, ổ dịch được khống chế, không ghi nhận thêm diễn biến phức tạp.

Theo CDC Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết quay trở lại vẫn còn, nhất là trong điều kiện dân cư biến động và thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Ngành y tế đề nghị chính quyền địa phương và Trạm Y tế phường Vũng Áng tiếp tục duy trì giám sát, theo dõi tình hình bệnh, tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng, tránh tâm lý chủ quan sau khi ổ dịch kết thúc.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước như chai lọ, lốp xe cũ, phế thải; đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt và chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy.

Ngoài ra, người dân cần ngủ màn cả ban ngày, sử dụng các biện pháp xua muỗi, mặc quần áo dài tay và hạn chế để muỗi đốt, nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.