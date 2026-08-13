Một lái xe bị phạt 474,6 triệu đồng với 96 lần vi phạm giao thông tại Phú Thọ

Sau khi bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm trên đường Nguyễn Tất Thành, chủ xe 29A-647.XX còn mắc 3 lỗi liên quan đến bảo hiểm, đăng kiểm và đăng ký xe.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu ô tô biển số 29A-647.XX.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, hệ thống camera giám sát AI đã ghi nhận phương tiện này 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trong đó phần lớn là vi phạm tốc độ.

Lực lượng chức năng làm việc với lái xe vi phạm.

Trong quá trình làm việc với anh B, lực lượng CSGT tiếp tục xác định 3 hành vi vi phạm khác, gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474,6 triệu đồng.

Chiếc xe này từng gây xôn xao vài ngày trước khi xuất hiện trong danh sách phương tiện vi phạm trong tháng 7/2026 được Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ công khai.

Theo dữ liệu công khai, trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, chạy quá tốc độ là hành vi phổ biến nhất với 2.383 trường hợp, chiếm gần 80% tổng số vi phạm. Tiếp đến là 485 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 187 trường hợp không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe.

Riêng xe 29A-647.XX, dữ liệu công khai trước đó cho thấy phương tiện bị camera ghi nhận 20 lần vi phạm tốc độ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong tháng 7.

Tuyến đường này quy định tốc độ tối đa cho phép là 50 km/giờ. Các lần vi phạm của phương tiện chủ yếu xảy ra vào buổi sáng khoảng 6 đến 7h và chiều tối từ 16h30 đến 19h30.

Trong 20 lần vi phạm được công khai, có 2 lần chạy quá tốc độ từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 14 lần từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ và 4 lần từ trên 20 km/giờ đến 35 km/giờ.

Việc phương tiện này sau đó được xác định có tổng cộng 96 lần vi phạm cho thấy số liệu camera được lực lượng CSGT tiếp tục đối chiếu, xử lý trong quá trình làm việc với chủ xe.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang.