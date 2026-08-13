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Xã hội

Tuyên Quang chuẩn bị tốt cho kỳ thi lại tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 14-15/8

Hơn 700 thí sinh dự thi, công tác tổ chức, an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi lại tại Tuyên Quang được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức.

Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Trong đó, môn Ngữ văn có 326 thí sinh, Toán 328 thí sinh, Vật lý 140 thí sinh, Hóa học 113 thí sinh, Sinh học 38 thí sinh, Lịch sử 113 thí sinh, Địa lý 37 thí sinh, Tin học 4 thí sinh, Ngoại ngữ 207 thí sinh (Tiếng Anh 198, Tiếng Trung Quốc 7, Tiếng Nhật 1, Tiếng Hàn 1).

Khoảng 70 người được phân công thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và phục vụ.

Toàn cảnh trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra điểm thi lại.
Toàn cảnh trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra điểm thi lại.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị kỳ thi được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các khâu tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc “vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh”.

Về công tác lựa chọn nhân sự, Hội đồng thi lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó.

Nhân sự tham gia kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế, trong đó không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi. Đặc biệt, những người thuộc các đơn vị đã có nhân sự tham gia coi thi tại điểm thi Trường THPT trong kỳ thi lần một không tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ tại kỳ thi lại.

Cùng với hoạt động tự kiểm tra của Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức kiểm tra các khâu của kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đồng thời kiểm tra trực tiếp tại điểm thi.

Điểm thi lại được bảo vệ nghiêm ngặt.
Điểm thi lại được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tính đến chiều 12/8, công tác chuẩn bị kỳ thi cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi lại bắt đầu từ ngày 13/8.

Sáng 13/8, an ninh tại điểm thi lại THPT ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được siết chặt. Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh khuyển được huy động tuần tra, kiểm tra xung quanh khu vực thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo phương án của tỉnh, thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 13/8; thi Ngữ văn vào sáng 14/8, Toán vào chiều cùng ngày và các môn tự chọn vào sáng 15/8.

Trưởng điểm thi là ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10. Đoàn giám sát do một cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội làm trưởng đoàn, với thành viên đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Sở.

Chùm ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi:

Thí sinh xem lại thông tin
Thí sinh xem lại thông tin
Lực lượng công an làm nhiệm vụ
Lực lượng công an làm nhiệm vụ

Trong ngày 13/8, thời tiết tại Tuyên Quang nắng khá gắt, nền nhiệt cao, đặc biệt vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Dù khuôn viên trường được bố trí nhiều cây xanh và hành lang thông thoáng, cảm nhận rõ cái nóng, oi.

Ghi nhận tại điểm thi, các em học sinh chủ yếu tập trung theo nhóm, tranh thủ xem thông tin và trao đổi trước khi bước vào các khu vực làm bài. Không khí tại điểm thi khá trật tự, nghiêm túc.

Theo Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn/ Tiền Phong
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#Thi lại tốt nghiệp THPT #Trường THPT chuyên Tuyên Quang #Tổ chức kỳ thi lại tại Tuyên Quang

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