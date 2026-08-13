Điểm chuẩn đại học 2026: AI dẫn đầu, sư phạm và quân đội vẫn “hot”

Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận điểm chuẩn cao ở nhóm AI, khoa học máy tính, tự động hóa. Sư phạm và quân đội tiếp tục có nhiều ngành trên 29 điểm.

Đến nay, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Nhóm ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) và STEM tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn.

AI, STEM tiếp tục dẫn đầu

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 30/30 điểm sau quy đổi, lần đầu tiên trường có ngành đạt điểm chuẩn tuyệt đối.

Các ngành Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch và Khoa học máy tính cũng nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao của trường.

Ảnh minh họa.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm. Ngành Khoa học máy tính và An toàn không gian số chương trình tiên tiến đều có điểm chuẩn trên 29.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhóm ngành công nghệ. Khoa học máy tính chương trình tiên tiến lấy 29,32 điểm, còn Trí tuệ nhân tạo lấy 28,68 điểm.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực AI, chuyển đổi số và công nghệ chiến lược ngày càng tăng là một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút cho nhóm ngành này. Các chính sách hỗ trợ đào tạo khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược cũng góp phần thúc đẩy xu hướng lựa chọn của thí sinh.

Sư phạm, quân đội tiếp tục có điểm chuẩn rất cao

Không chỉ nhóm công nghệ, sư phạm tiếp tục là lĩnh vực có điểm chuẩn rất cao trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,80 điểm; Sư phạm Vật lý 29,78 điểm và Sư phạm Toán 29,49 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm, Sư phạm Hóa học 28,99 điểm và Sư phạm Toán học 28,95 điểm.

Ngành Sư phạm Toán học tại Trường Đại học Sài Gòn cũng có điểm chuẩn 28,89 điểm.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM, sức hút của nhóm ngành sư phạm đến từ chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và việc gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu tuyển sinh được quản lý chặt chẽ, trong khi một lượng thí sinh được tuyển qua các phương thức khác khiến chỉ tiêu dành cho xét điểm thi giảm, qua đó góp phần đẩy điểm chuẩn lên cao.

Khối trường quân đội cũng tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao năm nay, đặc biệt ở các chỉ tiêu dành cho nữ.

Mức cao nhất là 29,76 điểm, cùng thuộc về thí sinh nữ đăng ký vào Học viện Quân y và ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Khoa học quân sự.

Tại Học viện Quân y, điểm chuẩn đối với thí sinh nữ miền Bắc là 29,60 điểm. Học viện Kỹ thuật quân sự có điểm chuẩn 29,03 điểm đối với hệ quân sự dành cho thí sinh nữ miền Nam.

Mức điểm này cho thấy sức cạnh tranh lớn tại các trường quân đội, nhất là với nhóm chỉ tiêu tuyển nữ vốn có số lượng hạn chế.

Điểm chuẩn tại nhiều trường kinh tế tiếp tục ở mức cao, song nhóm ngành này không còn chiếm ưu thế như những mùa tuyển sinh trước.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy 29,7 điểm; Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 29,5 điểm.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Kiểm toán có điểm chuẩn 28,84 điểm; Thương mại điện tử 28,62 điểm và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm.

Nhìn chung, nhóm ngành có điểm chuẩn cao năm nay tập trung vào AI, dữ liệu, công nghệ, sư phạm và quân đội. Trong lĩnh vực kinh tế, những ngành kết hợp giữa kinh tế với công nghệ như phân tích dữ liệu, thương mại điện tử và logistics cũng tiếp tục thu hút thí sinh.

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