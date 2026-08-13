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Quân sự - Thế giới

Vì sao Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chức?

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng này để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình.

Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về việc bà Leavitt từ chức, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 12/8, nữ Thư ký báo chí Nhà Trắng 28 tuổi cho biết đây là một “quyết định vừa vui vừa buồn”.

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Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng, Washington, ngày 16/7/2026. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

“Sự thật là kể từ khi trở lại Nhà Trắng sau khi sinh con gái hồi tháng 5, tôi cảm thấy tôi không thể là người mẹ tốt nhất đối với hai đứa con nhỏ của mình khi vẫn phải dành toàn bộ thời gian, năng lượng và sự chú ý cần thiết cho vai trò Thư ký báo chí Nhà Trắng. Và đó là lý do cuối cùng tôi đưa ra quyết định này để rời Nhà Trắng và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời”, bà Leavitt viết.

Tổng thống Trump chưa công bố kế hoạch về người sẽ thay thế bà Leavitt ở vị trí quan trọng này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông chủ Nhà Trắng cho biết hoàn toàn “hiểu và tôn trọng” quyết định của bà Leavitt, nói thêm rằng bà sẽ tiếp tục đóng vai trò trong đội ngũ của ông.

“Karoline Leavitt giờ đây sẽ là một trong những cố vấn hàng đầu bên ngoài của tôi, và là tiếng nói có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa”, Tổng thống Trump viết.

Được biết, trước khi gia nhập chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, bà Leavitt từng là người phát ngôn cho MAGA Inc., một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump. Năm 2022, bà tranh cử vào Hạ viện tại bang New Hampshire, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa với 10 ứng viên, nhưng thua trong cuộc tổng tuyển cử trước Hạ nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ Chris Pappas.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump (2017 - 2021), bà Leavitt từng làm trợ lý tại Văn phòng báo chí Nhà Trắng. Sau đó, bà trở thành Giám đốc truyền thông cho Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang New York Elise Stefanik.

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Nguồn video: VTV
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