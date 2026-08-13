3 trẻ bị viêm ruột thừa vỡ, nguy hiểm tính mạng do tự điều trị tại nhà

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa liên tiếp thực hiện 3 ca mổ nội soi cấp cứu cho các bệnh nhi bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa đến muộn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hải Phòng, 3 trẻ đến viện đều có triệu chứng đau bụng, trong đó 2 trẻ đi khám tại cơ sở y tế không đúng chuyên khoa dùng thuốc ở nhà 3 ngày, 1 trẻ không đi khám bệnh tự điều trị tại nhà 10 ngày. Khi đến bệnh viện, ruột thừa đã vỡ, gây viêm phúc mạc – một biến chứng nặng, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu.

May mắn, cả 3 bệnh nhi đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, mổ nội soi cắt ruột thừa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực sau mổ.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng cảnh báo trẻ bị viêm ruột thừa có thể dẫn đến viêm phúc mạc do tự điều trị tại nhà - Ảnh: BVNHP

Viêm ruột thừa là bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường gặp ở trẻ em. Nếu được phát hiện sớm, phẫu thuật sẽ đơn giản, ít biến chứng và thời gian hồi phục nhanh. Ngược lại, việc chậm trễ có thể khiến ruột thừa vỡ, gây viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng, nhiễm trùng nặng, kéo dài thời gian điều trị và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, đau bụng ở trẻ em là triệu chứng của rất nhiều bệnh, khó thăm khám và khó chẩn đoán. Phụ huynh không tự ý mua thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc thuốc nam cho trẻ khi chưa xác định nguyên nhân đau bụng. Đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại nhi để được thăm khám và chẩn đoán sớm trong vòng 24 giờ, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.