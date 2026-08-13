Lâm Đồng: Rà soát tiến độ Đại hội TDTT và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Chuẩn bị nguồn lực cho kỳ Festival hoa mang dấu ấn mới

Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng và kịch bản cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Sự kiện năm nay bao gồm 11 chương trình chính cùng 25 hoạt động hưởng ứng diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung trọng điểm tại khu vực Đà Lạt. Đáng chú ý, đây là kỳ lễ hội hoa đầu tiên được tổ chức kể từ khi thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, đặt ra yêu cầu cao về quy mô và sức lan tỏa.

Theo lộ trình, Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt XI sẽ diễn ra vào tối 19/12. Đêm bế mạc kết hợp chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 được ấn định vào tối 31/12/2026. Nhiều điểm nhấn văn hóa, thương mại nổi bật đang được tích cực xây dựng như Không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, Phiên chợ Rau - Hoa, Phố Trà - Cà phê - Rượu vang, Lễ hội văn hóa thổ cẩm, các chương trình nhạc Jazz và Carnival.

Nhằm chuẩn bị cảnh quan cho sự kiện, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đã ghi nhận 41 xã, phường ban hành kế hoạch triển khai, tạo dựng nhiều tuyến đường và công trình hoa tự quản. Bên cạnh đó, công tác vận động tài trợ cũng đang được hoàn thiện với mục tiêu huy động khoảng 130 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đồng hành.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt XI, hoàn thành không gian hoa và chỉnh trang đô thị phục vụ người dân, du khách.

Dồn lực hoàn thành Đại hội TDTT và Lễ bế mạc Mùa du lịch hè

Song song với chuỗi hoạt động lễ hội cuối năm, ngành thể thao và du lịch Lâm Đồng cũng đang gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và tháng 9/2026. Đối với Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Ban Tổ chức đã được kiện toàn theo Quyết định số 3945/QĐ-UBND ban hành ngày 3/8/2026. Tính đến thời điểm hiện tại, 12 trong tổng số 23 môn thi đấu đã hoàn thành.

Lễ khai mạc Đại hội dự kiến diễn ra sáng 12/9 tại Quảng trường Lâm Viên với thời lượng 90 phút và được truyền hình trực tiếp. Chương trình quy tụ 28 khối diễu hành (gồm 20 cụm địa phương, 8 khối đoàn thể) với sự tham gia của khoảng 1.400 người, kết hợp lực lượng Hồng kỳ và đội Quân nhạc. Ban Tổ chức đang rà soát lịch thi đấu vòng chung kết nhằm bảo đảm bế mạc toàn bộ Đại hội trước ngày 15/9/2026 theo hướng dẫn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở lĩnh vực du lịch, Lễ bế mạc Chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch hè năm 2026” sẽ tổ chức vào tối 28/8. Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Lâm Đồng - Hành trình biển, hoa và đại ngàn” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí ALPHA thực hiện. Nhằm kích cầu du lịch dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổng hợp các gói ưu đãi từ 98 doanh nghiệp đã đăng ký tính đến 18 giờ ngày 11/8 để công bố tại sự kiện này.

Đảm bảo tính hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho chuỗi sự kiện

Chỉ đạo tại buổi làm việc chiều 12/8 sau khi nghe báo cáo tổng thể, ông Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - biểu dương sự chủ động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các ban ngành tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh về kinh phí, thiết kế và công tác xã hội hóa.

Đối với các chương trình diễn ra ngoài trời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có phương án ứng phó linh hoạt với diễn biến thời tiết, thiết kế sân khấu khán đài khoa học để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách thưởng lãm. Việc phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hậu cần và cơ sở vật chất kỹ thuật cần được rà soát kỹ lưỡng, hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh một Lâm Đồng an toàn, thân thiện và năng động.