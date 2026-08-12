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[INFOGRAPHIC] Từ 15/8: Che, dán biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Từ 15/8: Che, dán biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng

Từ 15/8/2026, lái xe cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có thể bị xử phạt đến 26 triệu đồng.

Thiên Anh
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#biển số ô tô #phạt hành chính #giao thông #vi phạm luật #xử phạt

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