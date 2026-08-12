[INFOGRAPHIC] Từ 15/8: Che, dán biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng

Từ 15/8/2026, lái xe cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có thể bị xử phạt đến 26 triệu đồng.
Giá nhà tại Úc tháng 7/2026 giảm 0,7%, sâu nhất kể từ cuối 2022, ảnh hưởng lớn đến Sydney và Melbourne, theo báo cáo của Cotality.
Chỉ vì chủ xe bất cẩn không ngắt hết khóa điện khi đi dự đám cưới, một thanh niên tại Đắk Lắk đã nảy sinh lòng tham, cuỗm sạch hơn 80 triệu đồng trong cốp xe SH
Giám đốc Công an Hải Phòng Bùi Quang Bình nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tập trung xử lý tin giả, thông tin độc hại sang kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh.
Học phí tuyển sinh năm 2026 tại nhiều trường đại học tiếp tục tăng, trong đó một số ngành y dược tăng hàng chục triệu đồng, có ngành tăng gấp hơn 2 lần.
Bé 8 tuổi với nhiều vết bầm tím, chảy máu tai sau khi bị cha đe dọa và đánh, đang được công an điều tra vụ việc tại xã Đông Thạnh.
Hai lần phát hiện UAV khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng hoạt động cất cánh, hạ cánh, ảnh hưởng hàng chục chuyến bay và gây lo ngại an toàn hàng không.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố tài xế Vũ Mạnh Đại dừng xe trả khách trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một người tử vong.
Sau khi bàn giao đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hộ dân ở phường Hồng Hà sửa chữa phần nhà còn lại để ổn định cuộc sống.
Nghị định mới quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp và xử lý nhân sự dôi dư, giúp ổn định công tác giáo dục sau sáp nhập trường học.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Công an TP HCM đang xác minh vụ một người đàn ông trình báo bị nhóm người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh tại Khu chế xuất Tân Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ một trẻ em bị người mặc áo nâu dùng roi đánh tại chùa Bầu, Phú Thọ.
Tổng LĐLĐVN đề xuất lịch nghỉ lễ, Tết và ngày Văn hóa Việt Nam, giúp công chức, viên chức nghỉ ngơi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đang vận chuyển 105 cá thể Dúi “lậu” đi tiệu thu, Phan Minh Anh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (25 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích khi có hành vi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu.
Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.
Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, Đỗ Văn Hòe điều khiển ô tô rời hiện trường, đưa phương tiện đi cất giấu rồi bỏ trốn.
Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên toàn địa bàn 126 phường, xã, từ ngày 8/8 đến 30/9.
Bộ GD&ĐT đề xuất tăng mạnh mức phạt hành chính để răn đe các hành vi gian lận, làm lộ đề và mua bán đề thi trong kỳ thi quốc gia.