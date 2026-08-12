Trà trộn vào đám cưới, trộm hơn 80 triệu đồng trong cốp xe Sh

Chỉ vì chủ xe bất cẩn không ngắt hết khóa điện khi đi dự đám cưới, một thanh niên tại Đắk Lắk đã nảy sinh lòng tham, cuỗm sạch hơn 80 triệu đồng trong cốp xe SH

Ngày 12/8, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Đình Tư (20 tuổi, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phan Đình Tư bị xử lý điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an Đắk Lắk cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 10/8, Tư điều khiển xe máy đi ngang qua Nhà văn hóa thôn Phú Lộc, xã Krông Năng thì phát hiện tại đây đang tổ chức đám cưới.

Thấy cổng rạp cưới được trang trí đẹp, Tư đi vào xem. Tại đây, Tư phát hiện một chiếc xe máy SH chưa khóa, bảng đồng hồ điện tử vẫn sáng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Tư tiến đến chiếc xe, dùng tay mở cốp và phát hiện bên trong có một túi nilon chứa 80 triệu đồng, một chiếc ví có 34.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Tư lấy toàn bộ số tiền trên, cất vào cốp xe máy của mình rồi điều khiển xe về nhà. Sau đó, Tư mang số tiền trộm cắp được đến cất giấu tại một căn nhà bỏ hoang ở thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Krông Năng khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 6 giờ tích cực điều tra, lực lượng công an đã làm rõ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Đình Tư.

Vụ việc đang được Công an xã Krông Năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.