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Xã hội

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.

50 cán bộ nhân viên của Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long đã được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 hướng dẫn quy định của pháp luật về PCCC và CNCH bao gồm: Trách nhiệm của cá nhân trong hoạt động PCCC và CNCH; nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có liên quan trực tiếp đến điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở. Bên cạnh đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 đã tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhân viên của Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh; Hướng dẫn các tính năng cơ bản của ứng dụng, cách tiếp nhận thông tin, gửi tin báo cháy, sự cố, tai nạn và cung cấp thông tin về vị trí, địa điểm xảy ra vụ việc cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

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Cán bộ, nhân viên Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long tham gia tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Báo cháy 114
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Cán bộ, công nhân viên cơ sở tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Về nội dung thực tập phương án chữa cháy và CNCH, tình huống giả định cháy được đặt ra tại khu vực văn phòng tầng 3 (Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long có diện tích đất khoảng 670m2, diện tích xây dựng khoảng 320m2, quy mô 01 tầng hầm và 10 tầng nổi), nguyên nhân cháy do sự cố kỹ thuật điện dẫn đến cháy lan ra các vật dụng xung quanh, đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

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Cán bộ nhân viên thoát nạn khi có sự cố cháy nổ.

Ngay khi phát hiện đám cháy tại tầng 3, nhân viên lập tức hô hoán và phát tín hiệu báo động toàn cơ sở. Nhận được tín hiệu, Đội PCCC&CNCH cơ sở đã nhanh chóng tập hợp, kịp thời hướng dẫn nhân viên giữ bình tĩnh, di chuyển theo hàng lối để thoát ra khu vực tập kết an toàn theo phương án chuẩn bị trước. Đồng thời, lực lượng tại chỗ cũng nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy sẵn có như bình chữa cháy xách tay, lăng vòi… để tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan; kết hợp triển khai các biện pháp tìm kiếm, giải cứu người bị mắc kẹt đưa ra nơi an toàn. Nhờ sự phối hợp đồng bộ và kịp thời, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

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Lực lượng PCCC cơ sở triển khai đội hình phun nước chữa cháy theo tình huống giả định

Thông qua buổi tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên tại cơ sở; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra. Đồng thời đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở; kiểm tra hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại cơ sở.

#Đào tạo kỹ năng phòng cháy chữa cháy #Thực tập phương án chữa cháy tại tòa nhà #Hướng dẫn sử dụng ứng dụng báo cháy 114 #Tăng cường nhận thức an toàn PCCC #Phối hợp xử lý sự cố cháy nổ tại cơ sở

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