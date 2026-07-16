Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc

Sau khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, Hoàng Tuấn Nhật không thực hiện việc đổi tiền như đã cam kết mà cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 16/7, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng, khởi tố hai bị can, gồm: Hoàng Tuấn Nhật (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Kỳ (24 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều tài khoản Facebook quảng cáo nhận chuyển, đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỉ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn.

Quá trình điều tra cho thấy, các tài khoản Facebook trên là ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, tham gia các hội nhóm của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để tiếp cận người có nhu cầu đổi tiền với mục đích để lừa đảo.

6a583e18b36f8.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là nghi phạm chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo; Nguyễn Vũ Kỳ biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối năm 2025, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỉ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin.

Khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, người này không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ việc, các nghi phạm chủ động xóa lịch sử giao dịch và nhiều ứng dụng liên lạc khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định các nghi phạm trên đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
#Công an #Hà Tĩnh #bóc gỡ #lừa đảo #đổi tiền #Việt Nam

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài chuẩn bị lừa đảo xuyên quốc gia

Công an TPHCM phát hiện nhiều ổ nhóm người Trung Quốc chuẩn bị thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn.

Từ nhiều cuộc kiểm tra đồng loạt tại các cơ sở lưu trú, Công an TPHCM đã bóc gỡ hàng loạt đường dây tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép, phát hiện nhiều ổ nhóm người Trung Quốc chuẩn bị thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn.

Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, đồng thời triệt phá nhiều ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Xem chi tiết

Xã hội

'Cái bẫy' pháp lý khi đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết

Không chỉ người tổ chức đổi tiền trái phép, người sử dụng dịch vụ cũng đứng trước nhiều rủi ro.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, lễ chùa, cúng bái lại tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các dịch vụ đổi tiền trái phép tiếp tục “nở rộ” trên không gian mạng, hoạt động ngày càng tinh vi, công khai và tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng cho cả người cung cấp lẫn người sử dụng dịch vụ.

RAO ĐỔI TIỀN CÔNG KHAI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Xem chi tiết

Xã hội

Băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia lĩnh hơn 100 năm tù

Với cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Đào Văn Thủ cùng đồng phạm bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hơn 100 năm tù.

Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đào Văn Thủ cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện theo phương thức phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn

Hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm