Sạt lở đất tại khu dân cư ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất tại một khu dân cư đông đúc ở Mumbai, Ấn Độ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ các nhà chức trách địa phương cho biết, mưa lớn đã gây ra sạt lở đất tại một khu dân cư đông đúc ở Mumbai, Ấn Độ, vào sáng sớm 12/8, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Vụ sạt lở đất xảy ra trước bình minh khi một phần sườn đồi sụp đổ xuống 2 hoặc 3 ngôi nhà trong một khu dân cư san sát nhau ở vùng ngoại ô Ghatkopar của Mumbai", theo lời ông Tanaji Kambli, một quan chức thành phố.

Cư dân của một khu ổ chuột bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất tập trung phía sau các nhân viên cứu hộ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP/Rafiq Maqbool.

Nhà chức trách ngay lập tức triển khai chiến dịch cứu hộ với sự tham gia của lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia và các quan chức dân sự, nhưng nỗ lực này gặp khó khăn do các tuyến đường tiếp cận hẹp, cản trở việc sử dụng máy móc hạng nặng, các quan chức cho biết.

Đội cứu hộ đã đưa ít nhất 10 người ra khỏi đống đổ nát và nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện. Ông Tanaji cho biết, 6 người, trong đó có 2 trẻ em và 2 thiếu niên, được xác nhận đã tử vong khi đến bệnh viện. 4 người khác đang được điều trị.

"Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể vào cuối ngày 12/8, nâng tổng số người tử vong lên 7", ông Tanaji nói thêm. Theo người dân địa phương, vẫn còn một người được cho là mất tích trong khi các đội cứu hộ tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo điều kiện gió mùa sẽ hoạt động mạnh hơn ở khu vực phía tây Ấn Độ. Chính quyền đã kêu gọi người dân ở các khu vực dễ bị lũ lụt và sạt lở đất cần cảnh giác.

Mumbai hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong khoảng thời gian từ ​​tháng 6 đến tháng 9. Những trận mưa xối xả thường xuyên gây ngập lụt đường bộ và đường sắt, làm gián đoạn giao thông.

Các chuyên gia từ lâu cảnh báo rằng quá trình đô thị hóa nhanh chóng, việc xây dựng trên những sườn đồi dễ sạt lở và hệ thống thoát nước kém đã khiến Mumbai ngày càng dễ bị tổn thương trước các thảm họa liên quan đến gió mùa.

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