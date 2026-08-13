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Xã hội

Gieo rắc cái chết trắng, nhóm đối tượng lĩnh 54 năm tù

Với cáo buộc về các tội “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, nhóm đối tượng bị Toa án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 54 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo, gồm: Lê Phước Thái (SN 2005), Nguyễn Công Khoa (SN 2005), Nguyễn Văn Tin (SN 2005) và Lê Văn Lực (SN 2001, cùng trú tại phường Kim Long, TP Huế) về các tội “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng, đầu năm 2025, Thái được một người quen giới thiệu đối tượng tên “Bốp” có bán ma túy. Sau đó, Thái nhiều lần liên hệ mua ma túy về sử dụng và bán lại cho người khác.

Nhóm bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Nhóm bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Ngày 30/11/2025, thông qua Telegram, Thái liên hệ với “Bốp” đặt mua 10 hộp ma túy dạng khay và 100 viên ma túy dạng kẹo với giá 64 triệu đồng. Thái chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người bán.

Có ma túy trong tay, Thái tổ chức bán lại cho nhiều người trên địa bàn TP Huế. Nguyễn Công Khoa và Nguyễn Văn Tin được Thái lôi kéo tham gia giao, cất giấu ma túy. Mỗi lần đi giao bán, Khoa và Tin được trả công từ 150.000-300.000 đồng. Từ ngày 28/11 đến 12/12/2025, Thái nhiều lần giao ma túy cho Khoa để bán cho người khác.

Đối với Tin, Thái hai lần giao ma túy để mang đến cất giấu tại khu vực chân cột đèn trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Kim Long. Sau đó, Thái thông báo cho những người mua chưa rõ lai lịch đến nhận.

Ngoài ra, Lê Văn Lực cũng mua ma túy từ Thái với giá 3 triệu đồng rồi bán lại cho Nguyễn Thị Chi với giá 4 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Kết quả kiểm tra xác định Lực dương tính với ma túy.

Khoảng 22h ngày 11/12/2025, Khoa đến nhà Thái ăn nhậu. Đến khoảng 0h10 ngày 12/12, Thái rủ Khoa sử dụng ma túy và được đồng ý.

Sau đó, Thái lấy ma túy dạng khay, ma túy dạng kẹo cùng các dụng cụ để sử dụng. Sau đó, Thái tiếp tục gọi bạn gái là Phạm Nguyễn Phương Trinh đến nhà cùng sử dụng. Khi Trinh đến, số ma túy đã được để sẵn trên đĩa nên Trinh tự lấy sử dụng.

Đến khoảng 16h30 ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp Công an phường Kim Long kiểm tra, bắt quả tang Thái đang tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang, Thái, Khoa và Trinh đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ 7,4125g Ketamine, Thái tàng trữ để sử dụng cùng 118,2143g Ketamine và MDMA nhằm mục đích bán lại.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toà bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Phước Thái 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, Thái phải chấp hành 29 năm tù.

Nguyễn Công Khoa bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Khoa phải chấp hành 14 năm tù.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Tin lĩnh 7 năm 6 tháng tù, Lê Văn Lực 4 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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#Cái chết trắng #ma tuý #Công an #Toà án #TP Huế

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