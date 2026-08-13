Hà Nội yêu cầu mỗi Thuế cơ sở kiểm tra ít nhất một cơ sở kinh doanh vàng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Thuế Thành phố và các Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra doanh nghiệp, cửa hàng, HKD vàng, bạc, nhất là về thuế và hóa đơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường quản lý nhà nước, ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trong đó tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai thông tin và nguồn gốc hàng hóa.

Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất hai doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Thuế Thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; qua đó phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Chỉ thị yêu cầu Thuế Thành phố và các Thuế cơ sở kiểm tra đối với ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội được giao chủ trì các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm tình hình, nhận diện và phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

UBND các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra hoạt động của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và các cơ sở thu đổi ngoại tệ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm.

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