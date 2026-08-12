Thiếu tướng Bùi Quang Bình: Chủ động kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh

Sáng 12/8, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên truyền, kết nối người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 160 đại biểu, gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, doanh nghiệp đồng hành, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, KOLs, quản trị viên các hội nhóm lớn trên mạng xã hội.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về vai trò của những người có ảnh hưởng, quản trị viên các hội, nhóm, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nền tảng và các cá nhân có uy tín trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng; nâng cao trách nhiệm trong nhận diện, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; đồng thời chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng không chỉ là công nghệ hay riêng lực lượng công an. Đó là câu chuyện của niềm tin và rộng hơn đó là câu chuyện về trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nhấn mạnh không thể chỉ chạy theo để xử lý tin giả, tin xấu, thông tin độc hại sau khi đã lan truyền, Thiếu tướng Bùi Quang Bình cho rằng, phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng.

Theo Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, yêu cầu đặt ra, các cơ quan chức năng, lực lượng Công an và cộng đồng người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng phải chủ động đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn; kịp thời cảnh báo những nguy cơ, phương thức, thủ đoạn người dân dễ bị lừa. Đồng thời phải làm cho những câu chuyện đẹp được lan tỏa mạnh hơn, phải làm cho những người tốt, việc tốt, những giá trị tốt đẹp được biết đến nhiều hơn.

Cùng với đó cần hình thành cộng đồng có khả năng tự nhận diện, tự kiểm chứng và tự bảo vệ trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ KOL, các nhà sáng tạo nội dung số và quản trị viên các hội nhóm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình cho rằng, họ không chỉ là những người lan tỏa thông tin mà còn là lực lượng có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc định hướng nhận thức xã hội, xây dựng văn hóa số và củng cố niềm tin cộng đồng.

Ra mắt lãnh đạo, tổ thư ký và thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết, việc thành lập CLB Niềm tin số Hải Phòng là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng một cơ chế phối hợp thường xuyên thực chất giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an với cộng đồng người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực, đấu tranh với những thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường số văn minh, an toàn, lành mạnh.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình lưu ý, Câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng phải trở thành điểm kết nối tin cậy giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an với cộng đồng KOL, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung số và quản trị viên các hội, nhóm; thường xuyên cung cấp, chia sẻ thông tin chính thống, cập nhật quy định của pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và hỗ trợ thành viên khi hoạt động trên không gian mạng.

Các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã chủ động kết nối, hỗ trợ Câu lạc bộ, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời tiếp thu các sáng kiến, đề xuất của thành viên.

"Việc gì người dân cần biết phải tìm cách để người dân biết sớm; việc gì người dân dễ bị lừa phải chủ động cảnh báo trước; những vấn đề người dân chưa hiểu đúng phải được giải thích bằng sự chân thành, thuyết phục, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ trong không gian số", Thiếu tướng Bùi Quang Bình nhấn mạnh.

Với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy niềm tin dẫn dắt niềm tin”, các KOL, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần trở thành những hạt nhân tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hải Phòng; phổ biến kiến thức, kỹ năng số, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm và lan tỏa hình ảnh Hải Phòng an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

Mỗi thành viên phải tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức; minh bạch, thận trọng, kiểm chứng trước khi đăng tải, chia sẻ; chủ động sử dụng uy tín, sức ảnh hưởng để bảo vệ người dùng và lan tỏa điều đúng, điều tốt đẹp. Đặc biệt, không biến mình thành người phát tán thông tin xấu; đấu tranh trên không gian mạng phải bằng thông tin đúng, lập luận thuyết phục, thái độ văn minh và trách nhiệm xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng và khai trương Cổng thông tin điện tử của Câu lạc bộ.

Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng khẳng định, câu lạc bộ là mô hình kết nối và hành động vì cộng đồng, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức an toàn số, phòng chống tin giả, lừa đảo, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông và KOL, mỗi thành viên sẽ trở thành “đại sứ niềm tin số”, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, nhân văn, bảo vệ lợi ích người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hải Phòng...

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