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Xã hội

Vì sao 2 thí sinh không tham gia kỳ thi lại tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Trong số 328 thí sinh, 2 em tự do không thi, còn lại đều chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào kỳ thi ngày 14-15/8.

Bình Nguyên

Dẫn theo tờ Tiền Phong, trong số 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 2 thí sinh tự do xác nhận không tham dự. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, đây là quyền lựa chọn của thí sinh. Hai em này hiện đã là sinh viên đại học, việc không tham gia thi không ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 328 thí sinh từng dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cho biết có 2 thí sinh xác nhận không có nhu cầu tham gia kỳ thi lại.

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Bộ GD-ĐT sẽ giám sát cả 3 khâu gồm chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Ảnh nguồn VOV

Theo rà soát, trong tổng số 328 thí sinh được chuẩn bị dữ liệu để tham dự kỳ thi lại có 322 học sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do. Trong số 6 thí sinh tự do, 4 em xác nhận tiếp tục tham gia, 2 em cho biết không có nhu cầu thi lại.

Về trường hợp này, ông Hùng lý giải: “Những thí sinh tự do mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước thì các em có thể đăng ký, có thể đến thi và có thể không đến thi. Và nếu không đến thi thì sẽ được coi là diện thí sinh vắng thi theo Quy chế thi”.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, việc thí sinh tự do có tham dự kỳ thi lại hay không phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng kết quả thi. Thí sinh có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào ngành, trường mà mình có nguyện vọng; việc tham dự kỳ thi hay không thuộc quyền lựa chọn của thí sinh.

Dù 2 thí sinh xác nhận không tham gia, Hội đồng thi vẫn chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cho cả 328 thí sinh. Trường hợp các em thay đổi quyết định và có nhu cầu tham dự, vẫn được tạo điều kiện tham gia kỳ thi theo quy định.

Chiều nay 13/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi ở kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra ngày 14 và 15/8. Kết quả thi được công bố vào ngày 19/8/2026.

Theo kế hoạch, kỳ thi lại vẫn được tổ chức tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân; bố trí 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên ở kỳ thi lại, trong đó có 328 thí sinh thi môn Toán, 326 thí sinh thi môn Ngữ văn, 207 thí sinh thi Ngoại ngữ (198 em thi môn Tiếng Anh)...

Mời độc giả xem video Họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
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Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Trong đó, môn Ngữ văn có 326 thí sinh, Toán 328 thí sinh, Vật lý 140 thí sinh, Hóa học 113 thí sinh, Sinh học 38 thí sinh, Lịch sử 113 thí sinh, Địa lý 37 thí sinh, Tin học 4 thí sinh, Ngoại ngữ 207 thí sinh (Tiếng Anh 198, Tiếng Trung Quốc 7, Tiếng Nhật 1, Tiếng Hàn 1).

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