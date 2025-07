Tiêu huỷ 2000 con heo bị dịch tả ở Quảng Trị

Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý một xe tải chở lợn thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi trên tuyến đường thuộc xã Tam Dương Bắc.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tam Dương Bắc mới phát hiện vụ vận chuyển lợn nhiễm virus dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Cụ thể, chiều 9/7, Tổ công tác Công an xã Tam Dương Bắc phối hợp cùng cán bộ thú y - kiểm dịch đã phát hiện và ngăn chặn một xe tải vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.