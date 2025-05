Ngăn chặn 18 tấn lợn nhiễm dịch trên đường đi tiêu thụ

Ngày 28/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, rạng sáng 27/5, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát hiện gần 3 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở giết mổ của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh, Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

Cơ sở giết mổ lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh.