Xã hội

'Tiết kiệm thời gian' – tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Chỉ vì muốn đi tắt “tiết kiệm thời gian”, người đàn ông 62 tuổi bất chấp nguy hiểm, điều khiển ô tô con phóng ngược chiều trên đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn.

Đăng Lê

Toàn bộ quá trình vi phạm của người đàn ông này đã bị người đi đường ghi hình, phản ánh đến lực lượng thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM.

Chiều 31/10, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) xác nhận đơn vị này đã lập biên bản vi phạm; đồng thời lãnh đạo PC08 cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.H (sinh năm 1963, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) số tiền 19 triệu đồng về hành vi “Điều khiển ôtô con BKS 61K-500… đi ngược chiều của đường một chiều.

phat.jpg
Ông H. làm việc tại Đội CSGT Rạch Chiếc...

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc (đơn vị tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn) tiếp nhận phản ánh kèm theo thông tin hình ảnh do người dân cung cấp về việc ô tô con BKS 61K- 500… chạy ngược chiều trên đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn qua nhà máy ép giấy thuộc phường Dĩ An, TP HCM).

Ban chỉ huy Đội Rạch Chiếc lập tổ xác minh và nhanh chóng mời ông Đ.V.H, chủ phương tiện, đồng thời là người điều khiển phương tiện vi phạm đến trụ sở Đội CSGT làm việc.

phat-2.jpg
... và thừa nhận hành vi vi phạm chỉ vì “đi tắt cho nhanh

Tại cơ quan công an, ông H. cho biết do muốn đi tắt để tiết kiệm thời gian nên đi ngược chiều mặc dù đường có phân 2 chiều, ngăn cách bằng dải phân cách cứng.

Người vi phạm đã chấp hành đóng phạt và cam kết không tái diễn.

Bài liên quan

Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông cao gấp đôi

Chính phủ dự kiến tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông cao gấp đôi lên 150 triệu đồng, PCCC cao gấp 4 lên 200 triệu đồng, nhiều lĩnh vực bị xử phạt đến 1 tỷ đồng … để tăng tính răn đe.

Đây là một số nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và dự kiến sẽ đưa ra Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9 sắp diễn ra.
Theo Chính phủ, việc tăng mức phạt nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm.
Cụ thể, Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tối đa đối với vi phạm trong các lĩnh vực như sau: giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn từ 50 lên 200 triệu đồng; lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng từ 100 lên 200 triệu đồng; lĩnh vực đê điều tăng từ 100 lên 250 triệu đồng; quản lý giá, nhà ở từ 100 lên 150 triệu đồng…
De xuat tang muc phat tien vi pham giao thong cao gap doi
Đề xuất tăng gấp đôi mức phạt vi phạm giao thông, nhiều lĩnh vực bị xử phạt đến 1 tỉ đồng (Ảnh congluan.vn)
Chính phủ cũng bổ sung xử lý vi phạm trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với mức tiền phạt tối đa là 30 triệu đồng; xử lý vi phạm lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt tiền tối đa là 75 triệu đồng.
Mức phạt tiền đến 500 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các lĩnh vực xây dựng (bao gồm quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị), lâm nghiệp, đất đai, thị trường bất động sản, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng được đề xuất với các lĩnh vực quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản.
Về quy định chuyển tiếp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết dự thảo luật quy định theo hướng cho phép trưởng công an cấp xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của trưởng công an cấp huyện; chủ tịch UBND cấp xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện kể từ khi luật được thông qua.
Theo quy định hiện hành, chủ tịch UBND cấp xã hiện chỉ có thẩm quyền phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng, trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền tối đa 2,5 triệu đồng và không được áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.
Xem chi tiết

Hải Dương: Xử lý xe đám cưới vi phạm giao thông trên quốc lộ 5

Ngày 8/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã mời làm việc những người liên quan đến sự việc xe đám cưới vi phạm giao thông trên quốc lộ 5.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h15 ngày 6/4, trên tuyến Quốc lộ 5, đoạn qua địa phận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chiều đường Hà Nội đi Hải Phòng (đoạn qua cầu vượt Phúc Thành), tại làn đường số 1 (làn đường dành cho ô tô) sát dải phân cách giữa có một đoàn xe ô tô đám cưới đang di chuyển.
Đáng chú ý, xe ô tô 34A-689.62 đi dẫn đầu đoàn và có một thanh niên mặc áo vest màu đen, ngồi ở hàng ghế sau có hành vi thò đầu qua cửa sổ trời của ô tô, cầm pháo sáng giơ ra hướng về đoàn xe đi sau.
Xem chi tiết

Hải Dương: Xử phạt vi phạm giao thông quý I hơn 47,5 tỷ

Trong quý I/2025, CSGT Hải Dương đã phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, phạt số tiền hơn 47,5 tỷ đồng, tước 1.828 GPLX, trừ điểm 1.402 trường hợp, tạm giữ 3.788 phương tiện.

Nội dung trên được lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương báo cáo tại buổi làm việc của Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương với tập thể lãnh đạo, chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm, đặc biệt là sau khi triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới (từ 1/3/2025 đến nay).
Theo đó, trong quý I/2025, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, phạt số tiền là 47.512.365.000 đồng; tước 1.828 GPLX, trừ điểm 1.402 trường hợp, tạm giữ 3.788 phương tiện (gồm 231 ô tô, 3.170 moto và 387 phương tiện khác).
Xem chi tiết

