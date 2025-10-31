'Tiết kiệm thời gian' – tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Chỉ vì muốn đi tắt “tiết kiệm thời gian”, người đàn ông 62 tuổi bất chấp nguy hiểm, điều khiển ô tô con phóng ngược chiều trên đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn.

Toàn bộ quá trình vi phạm của người đàn ông này đã bị người đi đường ghi hình, phản ánh đến lực lượng thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM.

Chiều 31/10, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) xác nhận đơn vị này đã lập biên bản vi phạm; đồng thời lãnh đạo PC08 cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.H (sinh năm 1963, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) số tiền 19 triệu đồng về hành vi “Điều khiển ôtô con BKS 61K-500… đi ngược chiều của đường một chiều.

Ông H. làm việc tại Đội CSGT Rạch Chiếc...

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc (đơn vị tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn) tiếp nhận phản ánh kèm theo thông tin hình ảnh do người dân cung cấp về việc ô tô con BKS 61K- 500… chạy ngược chiều trên đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn qua nhà máy ép giấy thuộc phường Dĩ An, TP HCM).

Ban chỉ huy Đội Rạch Chiếc lập tổ xác minh và nhanh chóng mời ông Đ.V.H, chủ phương tiện, đồng thời là người điều khiển phương tiện vi phạm đến trụ sở Đội CSGT làm việc.

... và thừa nhận hành vi vi phạm chỉ vì “đi tắt cho nhanh

Tại cơ quan công an, ông H. cho biết do muốn đi tắt để tiết kiệm thời gian nên đi ngược chiều mặc dù đường có phân 2 chiều, ngăn cách bằng dải phân cách cứng.

Người vi phạm đã chấp hành đóng phạt và cam kết không tái diễn.