Xã hội

Thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ phân công nhân sự tạm điều hành hoạt động

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ triển khai nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động công ty trong thời gian lãnh đạo làm việc với cơ quan chức năng.

Hà Ngọc Chính

Ngày 29/11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đã có Nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của Công ty.

sbh.jpg
Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh SBH

Theo Nghị quyết trên, phương án nhân sự tạm thời được đưa ra sau khi tổng giám đốc và nhiều nhân sự của công ty này tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn - được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phòng trong thời gian Trưởng phòng làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn) chủ động, kịp thời phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc; bao gồm các công việc liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phân xưởng vận hành trong thời gian Quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành công ty và nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Phương án này cũng đã được Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk.

Bài liên quan

Xã hội

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường để ứng phó mưa lũ

Trưa 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường

Theo đó, những ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to, lũ trên các sông vượt báo động 3. Đặc biệt, từ ngày 15 đến ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, ảnh hưởng tới 40/102 xã, phường.

gen-h-z7247453055072-245cc5225954db9fdff947a40f409438.jpg
Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường
Xem chi tiết

Xã hội

Khẩn trương tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 34 xã, phường ứng phó với mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cần khẩn trương tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 34 xã, phường phía Đông, nhiệm vụ cấp bách nhất là tiếp tục cứu nạn.

Sáng 21/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã họp khẩn nhằm tiếp tục triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến sáng 21/11, nước lũ tại các khu vực đã rút bớt so với đêm trước. Các tuyến đường giao thông chính cơ bản đã có thể di chuyển được. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương đang bị chia cắt do ngập sâu.

Xem chi tiết

Xã hội

Lệnh vận hành mới cho hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đợt xả lũ lịch sử

Sau đợt xả lũ lịch sử, chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ được lệnh đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước diễn biến mưa lũ phức tạp sắp tới.

Ngày 24/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Lệnh vận hành các hồ thủy điện , Krông H’năng và Sông Hinh.

Lệnh vận hành được đưa ra khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ, trong đó có Đắk Lắk.

Xem chi tiết

