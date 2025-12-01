Thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ phân công nhân sự tạm điều hành hoạt động

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ triển khai nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động công ty trong thời gian lãnh đạo làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 29/11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đã có Nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của Công ty.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh SBH

Theo Nghị quyết trên, phương án nhân sự tạm thời được đưa ra sau khi tổng giám đốc và nhiều nhân sự của công ty này tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn - được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phòng trong thời gian Trưởng phòng làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn) chủ động, kịp thời phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc; bao gồm các công việc liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phân xưởng vận hành trong thời gian Quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành công ty và nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Phương án này cũng đã được Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk.