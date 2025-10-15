Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thực hư thông tin đóng cửa hoàn toàn trường ngoài công lập

Tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc. Bộ GD&ĐT đã báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Thiên Tuấn

Gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin năm 2026 sẽ bắt đầu đóng cửa, dừng hoàn toàn hoạt động giáo dục của các trường học tư thục và chuyển hết các học sinh về trường công lập để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thu hút sự quan tâm của các phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Giang (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sẽ dừng đạo tạo học sinh trường tư thục để chuyển hết sang trường công lập khiến chị rất hoang mang. Hiện gia đình chị có 2 cháu nhỏ đang theo học trường liên cấp ngoài công lập với môi trường khá tốt. Tuy nhiên, với thông tin bắt đầu từ năm 2026 sẽ đóng cửa loại hình trường học này khiến gia đình chị lên phương án xin chuyển trường vào công lập cho các cháu.

Chị Cẩm Tú (TP. Hà Nội) cũng cho biết, gần đây nhiều phụ huynh có tin đồn về việc sẽ đóng cửa trường ngoài công lập. Không biết thực hư thế nào nhưng với tình trạng thiếu trường học như hiện nay thì việc dừng hoạt động trường tư thục là không phù hợp.

truong-lien-cap-la-gi-phan-loai-cac-hinh-thuc-truong-lien-cap-3.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trước những thông tin trên, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc. Bộ GD&ĐT đã báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Để những nội dung bịa đặt không tiếp tục lan truyền, Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin kể trên, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Căn cứ kết quả rà soát, địa phương xây dựng phương án, đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi, giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

#trường học #tư thục #công lập #học sinh #thanh hoá #hà nội

Bài liên quan

Xã hội

Đột kích xưởng sản xuất 20.000 bình nước Lavie giả tại Hà Nội

Đối tượng Lê Văn Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua. Trong đó có vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội do đối tượng Lê Văn Viết cầm đầu.

anh-chup-man-hinh-2025-10-14-luc-145825.png
Xem chi tiết

Xã hội

Bán 3 triệu bình chữa cháy không dập được lửa, thu lợi gần 1.000 tỷ đồng

Công ty Vietlink đã sản xuất và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3.000.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, công an đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến tài chính, môi trường. Trong đó có vụ án về sản xuất, buôn bán hàng giả bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, xảy ra trên địa bàn Hà Nội, TP HCM, Tây Ninh.

Xem chi tiết

Xã hội

'Ma trận' lừa đảo qua mạng tiếp tục bủa vây

Do tin tưởng đó là con gái mình nên người bố đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.

Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này. Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội bị mất hơn 100 triệu đồng vì tin nhắn giả danh con gái.

MẤT TIỀN TỪ CUỘC GỌI LỪA ĐẢO

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới