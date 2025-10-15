Thực hư thông tin đóng cửa hoàn toàn trường ngoài công lập

Tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc. Bộ GD&ĐT đã báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin năm 2026 sẽ bắt đầu đóng cửa, dừng hoàn toàn hoạt động giáo dục của các trường học tư thục và chuyển hết các học sinh về trường công lập để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thu hút sự quan tâm của các phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Giang (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sẽ dừng đạo tạo học sinh trường tư thục để chuyển hết sang trường công lập khiến chị rất hoang mang. Hiện gia đình chị có 2 cháu nhỏ đang theo học trường liên cấp ngoài công lập với môi trường khá tốt. Tuy nhiên, với thông tin bắt đầu từ năm 2026 sẽ đóng cửa loại hình trường học này khiến gia đình chị lên phương án xin chuyển trường vào công lập cho các cháu.

Chị Cẩm Tú (TP. Hà Nội) cũng cho biết, gần đây nhiều phụ huynh có tin đồn về việc sẽ đóng cửa trường ngoài công lập. Không biết thực hư thế nào nhưng với tình trạng thiếu trường học như hiện nay thì việc dừng hoạt động trường tư thục là không phù hợp.

Ảnh minh hoạ.

Trước những thông tin trên, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc. Bộ GD&ĐT đã báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Để những nội dung bịa đặt không tiếp tục lan truyền, Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin kể trên, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Căn cứ kết quả rà soát, địa phương xây dựng phương án, đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi, giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.