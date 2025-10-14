'Ma trận' lừa đảo qua mạng tiếp tục bủa vây

Do tin tưởng đó là con gái mình nên người bố đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.

Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này. Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội bị mất hơn 100 triệu đồng vì tin nhắn giả danh con gái.

MẤT TIỀN TỪ CUỘC GỌI LỪA ĐẢO

Theo đó, vào sáng 25/9/2025, ông C (SN 1972) có nhận được cuộc gọi từ một tài khoản facebook có tên và hình ảnh đại diện giống tài khoản con gái ông đang ở nước ngoài. Nhưng do có kết nối cuộc gọi kém, tài khoản này có để lại tin nhắn cần tiền để trả cho bạn. Do tin tưởng đó là con gái mình nên ông đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.

Đến tối cùng ngày, con gái ông có gọi điện về nói chuyện thì ông mới biết người dùng tài khoản facebook sáng nay không phải là con gái. Phát hiện mình bị lừa, ông C đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ảnh minh hoạ.

Để phòng tránh các đối tượng, hình thức lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng.

Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.

Không truy cập vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.

Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

MA TRẬN LỪA ĐẢO BỦA VÂY

Theo số liệu từ Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng, phát hiện hơn 1.500 kênh, hội nhóm quảng cáo, đánh bạc trực tuyến; hơn 1.500 kênh, hội nhóm hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa; gần 200 kênh, hội nhóm có nội dung quảng cáo, mua bán chất gây nghiện…

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an.

Tại họp báo về tình hình kết quả công tác công an quý III, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng cuối năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết: Tội phạm hình sự truyền thống được kéo giảm sâu, ổn định tình hình được nhân dân đánh giá cao, hài lòng. Đây là số liệu đáng mừng, là thước đo lớn nhất cho lực lượng phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, tội phạm liên quan đến không gian mạng lại có những diễn biến tương đối phức tạp.

Đại tá Sơn nhấn mạnh, tội phạm lừa đảo chiếm đến hơn 50% trong tổng số tội phạm hình sự, riêng đối tượng lừa đảo trên không gian mạng chiếm 59%, gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản của người dân. Các đối tượng chủ yếu là người nước thứ ba thường lợi dụng tâm lý hiếu kỳ, kiếm tiền nhanh, dễ dàng của người dân để hoạt động phạm tội. Không chỉ có nước ta, hiện có tới 193 nước trên thế giới quan tâm về vấn đề tội phạm trên không gian mạng.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp phối hợp với Công an địa phương triển khai điều tra, khám phá một số chuyên án, vụ án.

Điển hình, Cục đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Trần Quang Đạo, 33 tuổi, trú tại TP HCM cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Lực lượng chức năng đã bắt gần 200 đối tượng trong đường dây. Nạn nhân của đường dây này là người già, người nghèo, những đối tượng thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà.

Chúng dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí với cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên, chúng đã không thực hiện theo cam kết, mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại. Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày trước khi bị lực lượng chức năng triệt phá, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của hơn 10 nghìn nạn nhân với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 147 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông.