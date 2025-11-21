Hà Nội

Xã hội

Thiếu tiền tiêu xài, 3 phụ nữ rủ nhau hái trộm quả cà phê ở Sơn La

Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê. Tổng cộng cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê với tổng trọng lượng 295 kg.

Gia Đạt

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Hiên (SN 1989), Đinh Thị Hạnh (SN 1993), Tòng Thị Dương (SN 1993) cùng trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La về tội Trộm cắp tài sản.

585796416-122215285730275654-157000810162438904-n.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với 3 người phụ nữ.

Trước đó, ngày 1/11, Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo của ông Tòng Văn Phin (SN 1966), trú tại bản Cang, xã Púng Bánh về việc nghi có kẻ gian trộm quả cà phê tại nương của gia đình. Ngay sau tiếp nhận tin, Công an xã Púng Bánh đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định: ngày 31/10, 3 đối tượng gồm Vì Thị Hiên, Đinh Thị Hạnh và Tòng Thị Dương do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê trên nương của ông Tòng Văn Phin. Tổng cộng cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê với tổng trọng lượng 295 kg (khoảng 7,6 triệu đồng).

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Trộm cắp tài sản đối với Đinh Thị Hạnh, Tòng Thị Dương và Vì Thị Hiên. Đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
