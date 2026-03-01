Hà Nội

Sống Khỏe

Giải phẫu thành công khối u quái cho người phụ nữ ở Quảng Trị

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Đ.T.R. (Quảng Trị) phục hồi tốt, có thể xuất viện trong những ngày tới.

Hạo Nhiên

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình cho biết, vừa phẫu thuật loại bỏ 2 khối u quái hiếm gặp cho một nữ bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.R. (66 tuổi, trú xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong cơ thể bệnh nhân có 2 khối u. Mỗi khối u có kích thước mỗi khối khoảng 3,5cm. Nhận định đây là ca bệnh phức tạp do các khối u dính chặt vào mô xung quanh, ruột và buồng trứng, tử cung. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn loại bỏ các khối u.

edit-img7204-17722627461221973736599.jpg
Bác sĩ thăm khám cho nữ bệnh nhân...

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải cẩn thận bóc tách khối u kèm ruột thừa dính ở hố chậu phải, gỡ dính và cắt bỏ khối u buồng trứng kèm phần phụ bên trái. Sau phẫu thuật, tiến hành giải phẫu khối u, bác sĩ phát hiện khối u quái vùng buồng trứng chứa búi tóc. Còn khối u vùng ổ bụng bệnh nhân có dấu hiệu vôi hóa, cứng như xương.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Đ.T.R. phục hồi tốt, có thể xuất viện trong những ngày tới.

Được biết, u quái là loại u hiếm gặp, hình thành từ các tế bào mầm đa năng. Khối u quái có thể chứa các loại mô hỗn hợp như tóc, răng, móng tay, mô xương, mô sụn…

Theo Đinh Tuấn/ Vietnamnet
