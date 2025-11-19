Nhóm trộm chó dùng vỏ chai thủy tinh và ớt bột chống trả khi bị truy bắt

Khi bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng sử dụng ớt bột, vỏ chai thủy tinh để chống trả quyết liệt.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, trên địa bàn phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, cũng như các khu vực lân cận như Hoằng Hoá, Hoằng Giang, Hoằng Phú, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu và các phường Hàm Rồng, Hạc Thành, Đông Tiến, Đông Sơn… xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm chó của người dân.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Qua điều tra, xác minh, các đối tượng thường hoạt động vào đêm khuya, từ khoảng 00h đến 05h sáng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và manh động; chúng thường sử dụng thòng lọng để trộm chó, thậm chí dùng kìm cắt sắt để phá hàng rào, phá cửa, bắt trộm cả chó được nuôi nhốt trong chuồng. Khi bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng sử dụng ớt bột, vỏ chai thủy tinh để chống trả quyết liệt.

Trước tình hình trên, Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức rà soát, xác minh và tập trung đấu tranh bắt giữ bằng được ổ nhóm trộm cắp chó này. Đến ngày 12/11/2025, Công an phường Đông Quang đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp gây ra các vụ trộm cắp chó nói trên, gồm: Lê Đình Trọng, sinh năm 1991 và Lê Hữu Trình, sinh năm 1992 đều trú tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an phường Đông Quang đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Lê Bá Hùng, sinh năm 1978 trú tại xã Hoằng Giang; Trịnh Văn Tiến, sinh năm 1976 trú tại xã Đông Thành là các đối tượng tiêu thụ tài sản (chó, gà), do Lê Hữu Trình và Lê Đình Trọng trộm cắp được.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp chó, gà tại các địa bàn khác nhau. Toàn bộ số chó, gà trộm cắp được bọn chúng đều đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng