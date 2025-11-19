Hà Nội

Xã hội

Bắt 'siêu trộm' 6 tiền án đột nhập nhà dân, cuỗm 200 triệu đồng ở Hà Nội

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Sinh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền trộm cắp được Sinh đã nạp tiền chơi tài xỉu trên mạng và ăn hết.

Gia Đạt

Ngày 19/11, Công an phường Dương Nội, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Sinh (46 tuổi, tạm trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

capture-9152.png
Đối tượng Nguyễn Tiến Sinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 13/11, Công an phường Dương Nội nhận được tố giác về tội phạm của anh L.T.K (SN 1988; trú tại khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội) về việc nhà anh bị kẻ gian đột nhập. Theo đó, vào khoảng 2h ngày 12/11, nhà anh K. bị kẻ gian cậy phá cửa đột nhập vào bên trong, lục tìm tài sản từ tầng 1 lên tầng 3, trộm cắp 2 con lợn tiết kiệm trong phòng ngủ tầng 2, tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Dương Nội đã phối hợp với các đơn vị Công an TP Hà Nội và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Đến ngày 16/11, tổ công tác Công an phường Dương Nội đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Sinh. Sinh là đối tượng có 6 tiền án đều về tội Trộm cắp tài sản mới được ra tù đầu năm 2025. Năm 1998, khi mới 19 tuổi, Sinh đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 32 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11/11, Sinh điều khiển xe máy đi từ nhà ở gầm cầu Thăng Long vào khu vực phường Dương Nội. Đến khoảng 2h ngày 12/11, Sinh đi đến KĐT Dương Nội, dựng xe ở vỉa hè đầu ngõ rồi đi bộ vào trong ngõ.

Tại đây, Sinh phát hiện căn hộ của gia đình anh L.T.K. có tường rào phía trước thấp nên đã trèo vào trong. Tiếp đó, Sinh đi ra phía sau nhà nhặt lấy một con dao, cậy được cửa sau rồi đột nhập vào bên trong. Sinh dùng đèn pin ở điện thoại soi để lục tìm tài sản trong các phòng từ tầng 1 lên tầng 3 và lấy được 2 con lợn tiết kiệm trong phòng ngủ của vợ chồng anh K.

Sinh mang 2 con lợn đất tiết kiệm xuống phòng bếp tầng 1, dùng dao đập vỡ, lấy toàn bộ tổng số khoảng 200 triệu đồng, để vào chiếc ba lô lấy ở chân cầu thang rồi trèo ra ngoài tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Sinh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Số tiền trộm cắp được Sinh đã nạp tiền chơi tài xỉu trên mạng và ăn hết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
