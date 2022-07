Tên trộm vặt lấy nhầm tài liệu tuyệt mật của quân đội Trung Quốc

Tên lửa Cự Lang 2 (JL-2) của Trung Quốc.

Sự thành bại của buổi phóng tên lửa phụ thuộc hoàn toàn vào những tài liệu quan trọng này nên ông Đinh vội vàng báo cáo sự việc cho cấp trên.

Sau đó, nhà khách lập tức bị phong tỏa và tiến hành ngay kiểm tra toàn bộ nhưng không phát hiện điều bất thường. Hầu hết các chuyên gia cho rằng vụ án này là một âm mưu có tính toán từ lâu trong bối cảnh chính trị phức tạp.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, đội điều tra phát hiện nhiều vết xước, vết giày bám trên tường trong, ngoài và khung cửa sổ của căn phòng nơi ông Đinh nghỉ ngơi. Không có vật dụng nào khác trong phòng bị lấy mất. Điều này cho thấy, hung thủ đã cạy cửa sổ, trèo vào phòng lấy chiếc cặp đựng tài liệu tối mật rồi nhanh chóng bỏ trốn với mục đích rất rõ ràng.

Đánh giá từ thời gian và thủ đoạn gây án, có nhiều khả năng là những điệp viên từ nước ngoài xâm nhập vào thực hiện vụ trộm hoặc những người trong nội bộ phạm tội rồi tuồn ra ngoài. Cũng có người đưa ra sự nghi ngờ: Tính bảo mật của dự án “8291” là rất chặt chẽ, dựa vào tình hình và tin tức tình báo mà phân tích thì có thể nói rằng Hoa Kỳ, Liên Xô và các nước khác dường như không biết gì về “dự án 8291” mà Trung Quốc đang thực hiện.

Khi vụ việc ngày càng trở nên đáng ngờ, ông Vương Cát Trương, Giám đốc Sở Công an thành phố D, đã đưa ra một cách nhìn táo bạo: Vụ án “8291” do những tên trộm bình thường và không liên quan đến bối cảnh chính trị. Mặc dù nhiều người không đồng ý với quan điểm này nhưng cách nhìn của ông Vương Cát Trương chắc chắn đưa ra một cách nghĩ mới cho việc điều tra và phá vụ án này.

Một loạt vụ trộm xảy ra liên tiếp

Vào ngày 31/7/1982, Sở Cảnh sát ở khu Thị Tây thành phố D nhận được tin báo rằng phòng số 6 viện điều dưỡng của công nhân mỏ than đã bị trộm. Bọn tội phạm đã lấy trộm hơn 700 nhân dân tệ tiền mặt và hơn 100 kg tem phiếu thực phẩm của tỉnh Liêu Ninh và một số nhu yếu phẩm hàng ngày do nhân viên điều dưỡng mang theo. Đầu những năm 1980, hệ thống tem phiếu lương thực do nước này thực hiện vẫn chưa bị hủy bỏ, lương tháng của người lao động bình thường chỉ từ 30 đến 50 nhân dân tệ, số tiền liên quan đến vụ án này không hề nhỏ, vì vậy, Sở Cảnh sát lập tức lập chuyên án để điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy hung thủ cạy lưới bảo vệ cửa thông gió ở trên cửa chính cách mặt đất hơn 2m rồi chui vào phòng, tình huống này rất giống với thủ đoạn phạm tội của vụ án “8291”. Ông Vương Cát Trương quyết định đích thân phụ trách vụ trộm bình thường này.

Nửa tháng sau, có một vụ trộm khác lại xảy ra tại khu điều trị thứ ba của viện điều dưỡng thợ mỏ than. Ông Vương Cát Trương một lần nữa đọc hồ sơ về vụ trộm ở khu điều dưỡng công nhân mỏ than “ngày 31/7” và so sánh nó với vụ trộm này. Ông tin rằng cả hai vụ có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là địa điểm gây án giống nhau một cách đáng ngạc nhiên và chắc chắn rằng hai vụ trộm này có mối liên quan. Điều quan trọng hơn là từ hai vụ trộm này dường như nhìn thấy một chút manh mối dấu vết của vụ trộm “8291”.

Bắt được thủ phạm một cách tình cờ

Ngày 15/8/1982, cảnh sát hình sự Quách Đức Văn và cảnh sát của đồn công an Phó Gia Trang đi tuần tra các bãi tắm bên bờ biển và bắt gặp một tên lưu manh tên Lưu Nghênh Phúc đang nhìn trộm vào nhà vệ sinh nữ. Khi bắt giữ trên người tên lưu manh này có hai bao thuốc lá thơm và một hộp nhân sâm Bắc Kinh là những thứ hiếm có ở thành phố D, việc này đã gây sự chú ý của công an khu Thị Tây.

Ông Vương Cát Trương dồn sự chú ý vào tên lưu manh này. Dựa trên các tài liệu điều tra tại chỗ khác nhau do Đội cảnh sát hình sự báo cáo, ông Vương Cát Trương xác định rằng: Hai vụ trộm xảy ra tại khu điều dưỡng của công nhân mỏ than vào ngày 31/7 và ngày 14/8 ở thành phố D và 9 vụ trộm đồ khác trong vòng một tháng qua, đều do một mình Lưu Nghênh Phúc gây ra.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi tên lưu manh đã thú nhận tất cả. Dựa vào kinh nghiệm điều tra tội phạm nhiều năm của mình, ông Vương Cát Trương đã liên kết các vụ trộm trên với chuyên án “8291”.

Sau khi điều tra, xác định Lưu Nghênh Phúc, 25 tuổi, là công nhân nhà máy động cơ điện số 2 ở thành phố D. Lưu Nghênh Phúc làm lính cứu hỏa trong nhà máy nên được đào tạo đặc biệt kỹ thuật leo trèo. Hắn cao lớn, nhanh nhẹn, linh hoạt hơn nữa nhà hắn lại cách hiện trường vụ án “8291” không xa và ngày 6/7 là ngày nhà máy điện số 2 nghỉ làm việc, vì vậy, Lưu Nghênh Phúc có đủ thời gian để hành động phạm tội.

Ông Vương Cát Trương đích thân tiến hành một cuộc thẩm vấn bất ngờ với Lưu Nghênh Phúc. Trước những sự thật không thể chối cãi, Lưu Nghênh Phúc đã thành thật khai về vụ trộm tài liệu quốc phòng tối mật. Buổi chiều ngày 6/7, hắn nhàn rỗi lang thang đi đến nhà nghỉ của bộ hải quân cách nhà hắn không xa. Hắn nhìn nhiều sĩ quan mặc âu phục đẹp đẽ ra vào nhà khách. Điều đó khiến hắn ta nảy sinh suy nghĩ rằng “sĩ quan hải quân được trả lương hậu hĩnh nên sẽ có nhiều đồ vật có giá trị để ăn trộm”.

Do vậy, lợi dụng lúc đêm khuya vắng vẻ, Lưu Nghênh Phúc trèo tường vào khu nhà khách nấp ở dưới cửa sổ một biệt thự, từ khe hở của rèm cửa hắn nhìn thấy một “thủ trưởng” đặt chiếc cặp da căng phồng trên bàn đầu giường rồi cởi quần áo đi vào phòng tắm. Lưu Nghênh Phúc cho rằng đây là “cặp tiền” và không nên bỏ qua cơ hội này, với kỹ năng leo trèo giỏi hắn dễ dàng vào được phòng lấy được chiếc cặp rồi nhanh chóng chuồn đi.

Theo lời khai của Lưu Nghênh Phúc, sau khi lấy trộm được chiếc cặp hắn không về nhà ngay mà đi xe điện gần đến công viên Hải Tân trên bờ biển. Hắn vào một nhà vệ sinh công cộng lục xem bên trong chiếc cặp có những gì. Hắn thực sự thất vọng khi thấy trong chiếc cặp chỉ là những xấp giấy dày và không có gì khác nữa.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đột nhiên Lưu nhìn thấy trên tờ giấy có dòng chữ “Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” và dấu đỏ “Tối mật”, hắn giật mình và toát mồ hôi và hắn ý thức được rằng mình đã gây ra họa lớn. Hắn ta ngồi trong phòng vệ sinh lo lắng hồi lâu. Không thể đầu thú để tự kết liễu cuộc đời mình, Liu quyết định xé tập tài liệu thành nhiều mảnh, ném vào bể phốt trong nhà vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, các điều tra viên của công an khu Thị Tây được biết từ trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8 bể chứa phân đã được hút 3 lần và toàn bộ số phân được đưa ra khu vực thôn Tân Trại ở ngoại ô thành phố. Tháng 8, các nhà điều tra vội vã đến thôn Tân Trại. Theo cán bộ thôn việc trồng rau rất cần phân bón nên phân của thành phố chuyển đến là đem đi bón ngay bao gồm cả phân được lấy từ các nhà vệ sinh công cộng ở công viên Hải Tân, còn việc phân được bón phân ở cánh đồng nào thì không ai có thể biết được.

Sáng hôm sau, hơn 200 cảnh sát vũ trang và binh sĩ đến cánh đồng rau ở thôn Tân Trại mỗi người một cái cào sắt để bới đất tìm tài liệu. Sau đó, các binh sĩ tìm thấy nhiều mảnh giấy có in chữ. Ghép các mảnh giấy lại với nhau có thể khẳng định rằng đây là những mảnh giấy của tài liệu tuyệt mật trong vụ án “8291” bị đánh cắp. Điều này có nghĩa là vụ án “8291” kéo dài hơn một tháng cuối cùng cũng được làm sáng tỏ và kết luận đây là vụ trộm cắp thông thường.