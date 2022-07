Tài năng xuất chúng của tiểu Công chúa Campuchia biết 5 thứ tiếng

Tiểu công chúa Campuchia Norodom Jenna sinh ngày 11/3/2011 tại Pháp bởi cô có bố là người Pháp và mẹ là công chúa của Campuchia. Sau 4 năm sinh sống ở Pháp, công chúa nhỏ đã chính thức quay trở lại Campuchia năm 2015. Công chúa Jenna sở hữu gương mặt với những đường nét thanh tao, quý tộc với đôi mắt to tròn, mũi cao, khuôn miệng nhỏ xinh đặc biệt là thần thái hơn người. Là thành viên hoàng tộc nên tiểu công chúa Campuchia cũng được nhận sự giáo dục tốt nhất. Ở tuổi 11, Jenna đã có thể giao tiếp và hát bằng 5 thứ tiếng: Khmer, Pháp, Anh, Thái Lan và Trung Quốc. Đam mê nghệ thuật và có định hướng tham gia showbiz nên công chúa Jenna hoạt động rất năng nổ trên mạng xã hội.Tiểu Công chúa còn nỗ lực không ngừng nghỉ trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Do đó mà cô bé được dân chúng Campuchia coi như “quốc bảo” và trở thành hình tượng đáng học hỏi cho giới trẻ tại Campuchia. Ngay từ lúc 7 tuổi, Norodom Jenna đã gia nhập showbiz và tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ diễn xuất, ca hát, vũ công cho đến làm người mẫu. Trong số đó, tiểu công chúa Jenna đặc biệt tự tin với giọng hát của mình. Cô có thể hát rất nhiều thể loại từ dân ca, quốc tế, đồng quê, opera và còn biết cả rap. Thông qua trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi, Jenna rất chăm chỉ quảng bá nét đẹp văn hóa đất nước bằng cách thường xuyên mặc trang phục truyền thống Campuchia. Tiểu công chúa còn góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình của xứ chùa tháp và rất được lòng khán giả trong nước. Trong năm 2020, Norodom Jenna được bổ nhiệm làm Đại sứ Thương hiệu Hoàng Gia và nhận được sự tin yêu của công chúng cả nước. Jenna được xem như bảo vật của Hoàng gia Campuchia khi hội tụ những điều kiện để trở thành hình mẫu lí tưởng với học thức, tài năng và cả nhan sắc xinh đẹp của mình. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Màn Biểu Diễn Phản Cảm Của Công Chúa Thủy Tề - Tùng Sơn. Nguồn: Tin Tức VTV24.

