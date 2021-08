Biến thể Delta Plus xuất hiện: Hàn Quốc báo động, chuyên gia nói gì?

Sau khi Hàn Quốc phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus, các chuyên gia y tế nước này kêu gọi chính phủ thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan nhanh của chủng virus mới.

Ngày 3/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus tại nước này.

KDCA xác nhận ca nhiễm Delta Plus đầu tiên là một người đàn ông 40 tuổi không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây. Trường hợp thứ hai là một du khách nước ngoài 50 tuổi.

Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Yonhap. "Chúng ta nên cảnh giác với biến thể Delta Plus, song không cần phải quá lo lắng về nó", Lee Sang-won, một quan chức cấp cao của KDCA, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/8. Tuy vậy, các chuyên gia y tế Hàn Quốc kêu gọi chính phủ nước này thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng virus mới. Korea Times dẫn lời Chon Eun-mi, giáo sư tại Bệnh viện Mokdong thuộc Đại học Nữ Ewha: "Chính phủ nên mở rộng các xét nghiệm giải trình tự gen để nhanh chóng phát hiện thêm các trường hợp khác mắc biến thể Delta Plus". Giáo sư Chon giả định rằng, nếu biến thể Delta Plus tương tự như chủng Delta ban đầu thì vắc xin và phương pháp điều trị có thể kém hiệu quả hơn. Kim Woo-joo, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Guro Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng chính phủ không nên đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của biến thể mới, cho dù chỉ mới ghi nhận hai trường hợp. "Các nhà chức trách cần phải tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học kỹ lưỡng trong khi đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu về biến thể Delta Plus", giáo sư Kim bình luận. Một lái xe được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Delta Plus là phiên bản đột biến mới của biến thể Delta. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể Delta Plus trong nhóm biến thể cần quan tâm. Biến thể này đã xuất hiện ở hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Ấn Độ và Bồ Đào Nha...