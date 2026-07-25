Tây Ninh: Lâm Châu Phát trúng gói thầu trường mầm non, tiết kiệm gần 700 triệu

Mới đây, Ban Quản lý dự án phường Thanh Điền tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án cải tạo hạ tầng giáo dục mầm non trên địa bàn. Kết quả ghi nhận mức giảm giá thầu khá sâu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mang lại hiệu quả tiết kiệm ngân sách rõ rệt cho địa phương.

Tiết kiệm gần 700 triệu đồng cho ngân sách

Cụ thể, tại Quyết định số 336/QĐ-BQLDA do Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thanh Điền Lâm Thanh Bình ký phê duyệt ngày 14/07/2026, Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát đã trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ (mã E-TBMT: IB2600305338).

Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 4.461.414.504 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu kết hợp với ngân sách phường. Sau quá trình mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát được phê duyệt trúng thầu với giá 3.767.671.000 đồng. Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói, với thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 120 ngày.

So với giá gói thầu ban đầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát giảm khoảng 693,74 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 15,55% cho ngân sách nhà nước. Mức tiết kiệm này được đánh giá là rất cao đối với một gói thầu xây lắp quy mô nhỏ cấp xã/phường.

Diễn biến mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy cuộc thầu thu hút 02 nhà thầu tham dự. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh chào giá dự thầu ở mức 4.379.600.995 đồng (chỉ giảm khoảng 1,83% so với giá gói thầu). Do chào giá cao hơn, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh bị xếp hạng 2 và trượt thầu.

Năng lực của nhà thầu Lâm Châu Phát

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát được thành lập ngày 14/08/2012, có trụ sở chính tại Số 15/5B, Ấp Trường Thọ, Phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, do bà Dương Thị Hồng Nga làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy: Tính đến tháng 07/2026 Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát từng tham gia khoảng 122 gói thầu, trong đó trúng 61 gói, trượt 55 gói, 02 gói chưa có kết quả và 04 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 148.292.030.368 đồng (trong đó với vai trò độc lập đạt 130.550.770.368 đồng). Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 95,91%.

Ngoài gói thầu vừa trúng tại Ban Quản lý dự án phường Thanh Điền nêu trên thì trong năm 2026 nhà thầu còn trúng các gói có giá trị tại chủ đầu tư khác như: Gói Thi công xây dựng + thiết bị tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú trị giá 5.526.390.855 đồng, trúng tháng 07/2026; Gói Xây dựng tại Phòng kinh tế xã Lộc Ninh trị giá 3.583.455.264 đồng, trúng tháng 05/2026.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng khi hạ giá thầu sâu

Bình luận về kết quả đấu thầu tại công trình giáo dục này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc nhà thầu chủ động hạ giá dự thầu giảm sâu tới hơn 15% thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một tín hiệu tích cực, minh chứng rõ nét cho tính cạnh tranh đối kháng về giá.

Điều này trực tiếp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại địa phương, bám sát nguyên tắc xét duyệt trúng thầu theo phương pháp giá thấp nhất tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15). Tuy nhiên, Luật sư Hương cũng lưu ý, hành lang pháp lý mới nhất đã thiết lập các "rào chắn" rất chặt chẽ đối với các ca dự thầu giá rẻ.

Cụ thể, theo điểm e khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung bởi khoản 34 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15), đối với gói thầu xây lắp, trường hợp nhà thầu chào giá dự thầu thấp bất thường so với giá gói thầu, chủ đầu tư bắt buộc phải yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ tính khả thi và hợp lý của mức giá đã chào để làm cơ sở đánh giá đáp ứng hoặc loại bỏ hồ sơ dự thầu.

Nhìn nhận sâu hơn dưới góc độ quản trị rủi ro thi công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, một gói thầu xây lắp có mức giảm giá quá sâu đặt ra bài toán cực kỳ lớn cho công tác quản lý thực hiện hợp đồng. Theo quy định chi tiết tại khoản 11 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu có giá dự thầu thấp khác thường (đặc biệt là thấp hơn 80% giá gói thầu), chủ đầu tư phải rà soát, yêu cầu nhà thầu chứng minh sự phù hợp giữa giá dự thầu với phạm vi công việc, giải pháp thực hiện và tiến độ. Nếu sự giải thích của nhà thầu không đủ rõ và thiếu tính thuyết phục, hồ sơ dự thầu sẽ bị loại ngay lập tức.

Ông Vũ cũng cho rằng: Chủ đầu tư được quyền quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng tối đa không quá 30% giá hợp đồng. Đồng thời, nhằm cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và tư vấn giám sát phải có biện pháp tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu tự tập trung huy động nguồn lực (nhân sự, máy móc, tài chính...) để triển khai thực hiện đúng như cam kết, tuyệt đối không để việc giảm giá mạnh làm ảnh hưởng, bớt xén tiêu chuẩn kỹ thuật hay giảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào của công trình.