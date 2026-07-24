Phường Thuận Giao: Phú Cường trúng gói thầu 17,45 tỷ sau khi đối thủ bị loại

Gói thầu xây lắp hơn 17,7 tỷ do UBND phường Thuận Giao làm chủ đầu tư, việc đối thủ duy nhất bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật đã giúp nhà thầu Phú Cường rộng đường trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao - Võ Huỳnh Ngọc Thủy đã ký Quyết định số 1448/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang đường N10 Khu dân cư Thuận Giao. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường với giá trúng thầu 17.452.573.801 đồng.

Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 17.717.189.161 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 264.615.360 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%. Thời gian thực hiện hợp đồng theo cam kết của nhà thầu là 140 ngày, rút ngắn 10 ngày so với tiến độ 150 ngày yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật

Theo hồ sơ mời thầu số IB2600321870-00 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến lập và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Phát thẩm định, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù được phát hành công khai trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng mở thầu ngày 06/07/2026 chỉ ghi nhận 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 1007-2/2026/BC do Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến lập ngày 10/07/2026 thể hiện, cả 02 nhà thầu tham dự đều vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ cũng như năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Tùng Đạt bị đánh giá không đạt.

Lý do nhà thầu Tùng Đạt bị loại xuất phát từ đề xuất biện pháp tổ chức thi công. Cụ thể, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này không kèm bản vẽ minh họa đầy đủ, chi tiết các công tác thi công của từng hạng mục công việc mời thầu theo Mẫu số 01A đối với công tác thi công hạng mục đường giao thông. Việc đối thủ duy nhất bị loại ở vòng kỹ thuật đã tạo điều kiện để Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường là nhà thầu duy nhất được mở hồ sơ đề xuất tài chính, bước vào xếp hạng và được đề nghị trúng thầu.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường có mã số thuế 0304434182, thành lập ngày 29/06/2006, đăng ký trụ sở tại 37 Đường Số 3, Khu Phố 8, Phường Thủ Đức, TP HCM do ông Nguyễn Thanh Phương làm Giám đốc. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 doanh nghiệp đã ghi nhận đã tham gia khoảng 90 gói thầu, trong đó trúng 812 gói, trượt 3 gói, 5 gói chưa có kết quả và 0 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu tổng thể của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 90%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng tích lũy đạt 340.971.511.933 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 235.227.383.684 đồng và vai trò liên danh đạt 105.744.128.249 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu đạt 88,06%.

Đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch

Dưới góc độ phân tích chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ, đấu thầu rộng rãi qua mạng là hình thức bắt buộc áp dụng theo lộ trình quy định tại Điều 50 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) nhằm mở rộng tối đa cơ hội tham gia cho cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Việc một gói thầu quy mô lớn, tổ chức đấu thầu rộng rãi nhiều nhà thầu tham dự, và ghi nhận chỉ 01 nhà thầu đáp ứng kỹ thuật đã tuân thủ đúng trình tự tại Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo nguyên tắc pháp luật quy định, việc loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn là hệ quả tất yếu và hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí đã được phê duyệt công khai trong E-HSMT.