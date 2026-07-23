Xây dựng Bình Minh dự gói thầu Trường THPT Đông Thạnh với giá hơn 27 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh (TP HCM) vừa hoàn thành thủ tục mở thầu qua mạng đối với gói thầu XL1: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới Trường THPT Đông Thạnh. Biên bản mở thầu ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi gói thầu quy mô hơn 27,6 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ thu hút duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Cục diện "độc diễn" tại gói thầu xây lắp hơn 27,6 tỷ đồng

Gói thầu XL1: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng có mã thông báo mời thầu IB2600327702 (thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600180963) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh làm Chủ đầu tư. Công trình được triển khai xây dựng trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP HCM.

Nguồn vốn thực hiện gói thầu được bố trí hoàn toàn từ Ngân sách Thành phố (TP HCM) với giá dự toán gói thầu là 27.649.883.871 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 37/QĐ-BQLDA ngày 22/06/2026. Tiếp đó, nội dung Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) chính thức được ban hành theo Quyết định số 50/QĐ-BQLDA ngày 29/06/2026 (được ký số đăng tải ngày 30/06/2026) do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh Phạm Văn Minh ký duyệt. Đơn vị chịu trách nhiệm lập E-HSMT là Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C, và đơn vị thực hiện thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Hoàng Thiên Phát.

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng được ký theo loại đơn giá cố định với thời gian thực hiện gói thầu là 240 ngày.

Theo Biên bản mở thầu được xuất tự động từ Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia vào thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 15:23 ngày 18/07/2026 (sau thời điểm đóng thầu cùng ngày 15 phút), ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh nộp E-HSDT.

Nguồn: MSC

Tại bước chào giá, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh đưa ra giá dự thầu là 27.095.984.909 đồng. Do nhà thầu không đề xuất tỷ lệ giảm giá (0%), giá dự thầu sau giảm giá giữ nguyên ở mức 27.095.984.909 đồng. So với giá dự toán gói thầu 27.649.883.871 đồng, giá trị giảm chi phí cho ngân sách nhà nước đạt 553.898.961 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,00%. Về tiến độ, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày, vừa đúng với yêu cầu tối đa của E-HSMT.

Lịch sử đấu thầu và mối liên hệ tại dự án

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và đấu thầu xác nhận Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh có mã số thuế 0300425814, địa chỉ trụ sở đặt tại Tầng 16 Cao ốc Bình Minh, Số 706A Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Doanh nghiệp do ông Châu Vĩnh Thuận An làm Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh là thương hiệu thi công quen thuộc tại TP HCM. Tính đến tháng 07/2026 Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng khoảng 54 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 20 gói, 01 gói đang trong quá trình xét thầu (gói XL1 tại xã Đông Thạnh) và không có gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 704.254.732.889 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 348.305.544.422 đồng, với vai trò liên danh: 355.949.188.467 đồng

Riêng từ đầu năm 2026 đến tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh duy trì phong độ đấu thầu tương đối cao khi tham gia 10 gói thầu và đã ghi nhận trúng 7 gói thầu. Danh mục trúng thầu của doanh nghiệp này trong năm 2026 xuất hiện tại nhiều cơ quan, đơn vị lớn trên địa bàn TP HCM. Có thể kể đến như các gói thầu thi công xây dựng tại Bệnh viện Hùng Vương (gói thầu trị giá 14,2 tỷ đồng trúng tháng 7/2026 và gói 5,47 tỷ đồng trúng tháng 6/2026), gói thầu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (8,36 tỷ đồng), gói thầu xây dựng tại Thanh tra TP HCM (10,93 tỷ đồng), cùng gói thầu cung cấp hệ thống nước RO tại Bệnh viện Tai Mũi Họng...

Đáng chú ý, dự án Xây dựng mới Trường THPT Đông Thạnh có lịch sử pháp lý kéo dài hơn 20 năm, kể từ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư gốc số 01/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND TP HCM. Dự án đã qua nhiều lần phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ. Quyết định điều chỉnh mới nhất số 63/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 14/01/2026 do Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Quang Lâm ký đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2027.

Trong hành trình kéo dài hàng thập kỷ của dự án này, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh cũng thể hiện sự gắn bó. Cụ thể, theo Quyết định số 566/QĐ-SXD-TĐDA ngày 17/04/2023 của Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt điều chỉnh dự án, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh chính là đơn vị thi công đã ký xác nhận Bảng xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành đối với phần chi phí xây lắp đã thực hiện ở giai đoạn trước.

Hiện gói thầu XL1 thuộc dự án Xây dựng mới Trường THPT Đông Thạnh vẫn đang trong giai đoạn xét thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.