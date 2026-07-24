Tây Ninh: Lộ diện nhà thầu trúng gói xây lắp tại xã Hiệp Hòa, tiết kiệm 1,32%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa Nguyễn Bá Tòng đã ký Quyết định số 422/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường nhà anh Xa đi kênh nổi Gò Sao; Đường nhà Út Châu đi đường Hồ Chí Minh (mã E-TBMT: IB2600340311).

Nguồn: MSC

Duy nhất một nhà thầu dự thầu

Gói thầu Thi công xây dựng nêu trên có giá gói thầu được phê duyệt là 3.656.223.000 đồng, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu năm 2026. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Ninh Tây với giá trúng thầu 3.608.138.724 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 90 ngày.

So với giá gói thầu được duyệt, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thu được qua công tác đấu thầu là 48.084.276 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,32%. Đây là mức tỷ lệ tiết kiệm được đánh giá ở ngưỡng thấp đối với một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Theo dữ liệu mở thầu ngày 11/07/2026, dù gói thầu được phát hành E-HSMT công khai trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 02/07/2026, đến thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Ninh Tây.

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên tư vấn đánh giá là Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh cùng chủ đầu tư đã ghi nhận tình huống làm rõ năng lực nhân sự. Cụ thể, tại vị trí Cán bộ kỹ thuật (ông Nguyễn Chí Trường), hồ sơ kê khai ban đầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh kinh nghiệm trực tiếp thi công hoàn thành tối thiểu một hợp đồng công trình giao thông cấp IV trở lên.

Sau khi Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa ban hành Công văn số 407/CV-BQLDA ngày 13/07/2026 và bên tư vấn phát hành Công văn số 13.07CV-2026 yêu cầu làm rõ, nhà thầu đã gửi Văn bản số 01/CV-ANT ngày 14/07/2026 bổ sung tài liệu chứng minh và được Tổ chuyên gia đánh giá đạt yêu cầu trước khi chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt trúng thầu.

Bức tranh đấu thầu tại địa phương

Dữ liệu đăng tải trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia thể hiện, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Ninh Tây (mã số thuế 1102022004) do Giám đốc Đào Văn Giàu làm đại diện pháp luật, có địa chỉ trụ sở tại ấp Sơn Lợi, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp này được phê duyệt thông tin trên hệ thống đấu thầu từ tháng 04/2024.

Tính đến tháng 07/2026, doanh nghiệp đã tham gia bảy gói thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trúng năm gói thầu với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận 41.183.501.829 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 29.327.670.671 đồng và vai trò liên danh đạt 11.855.831.158 đồng.

Điểm đáng chú ý trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này là mối quan hệ đấu thầu tại Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa. Doanh nghiệp đã tham dự ba gói thầu xây lắp do đơn vị này làm chủ đầu tư và trúng tuyệt đối cả ba gói thầu (tỷ lệ trúng đạt 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại riêng địa bàn xã Hiệp Hòa đạt xấp xỉ 15,7 tỷ đồng.

Trước gói thầu thi công đường giao thông trị giá khoảng 3,61 tỷ đồng nêu trên, chỉ trong cùng ngày 25/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa Nguyễn Bá Tòng đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Ninh Tây trúng liên tiếp hai gói thầu xây lắp khác với vai trò độc lập, gồm: gói thầu Thi công xây dựng trị giá 5.171.454.334 đồng (khoảng 5,17 tỷ đồng) và gói thầu Thi công xây dựng trị giá 6.914.077.613 đồng (khoảng 6,91 tỷ đồng).

Thống kê cho thấy, tỷ lệ trúng thầu trung bình so với giá dự toán tại các gói thầu do Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Ninh Tây thực hiện tại Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa đạt xấp xỉ 98,49%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ dao động ở mức xấp xỉ 1,51%.

Nhận định pháp lý từ chuyên gia

"Phân tích ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu đầu tư công được quy định xuyên suốt tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, cơ chế cạnh tranh về giá gần như bị triệt tiêu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thu về rất hạn chế.

Cũng theo Luật sư Hương, Điều 78 Luật Đấu thầu hiện hành quy định rất rõ trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư trước pháp luật trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đánh giá và bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế của dự án. Để làm được điều này, lằn ranh đỏ tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu nghiêm cấm tuyệt đối việc đưa vào E-HSMT các điều kiện mang tính định hướng, gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ đơn vị nào.

Đồng quan điểm dưới góc độ quản trị dòng vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ cương, chống lãng phí và gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng vốn nhà nước.