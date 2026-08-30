Tây Ninh: Gói thầu nâng cấp đường Lò Mỗ, Suối Sâu tiết kiệm 0,15%

Gói thầu hơn 2,48 tỷ do Ban QLDA phường An Tịnh làm chủ đầu tư ghi nhận Công ty Văn Phạm Anh một mình dự thầu, trúng sát nút với mức tiết kiệm vỏn vẹn 3,7 triệu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với dự án nâng cấp bê tông nhựa đường Lò Mỗ, Suối Sâu, với giá trúng thầu 2,48 tỷ đồng.

Hoàn tất lựa chọn nhà thầu sau quá trình đấu thầu qua mạng

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường Lò Mỗ, Suối Sâu (Điểm đầu: QL22 - Điểm cuối: giáp ranh TP HCM), có mã KHLCNT PL2600194547 và mã TBMT IB2600403846.

Ban Quản lý dự án phường An Tịnh là chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu kết hợp với ngân sách phường.

Theo hồ sơ, ngày 30/6/2026, ông Trần Thông Trực, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường An Tịnh, ký Quyết định số 244/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 5 gói thầu thành phần.

Trong đó, gói thầu Thi công xây dựng có giá được duyệt 2.483.794.364 đồng, bao gồm thuế GTGT 8%. Chi phí xây dựng là 2.466.381.956 đồng, chi phí bảo đảm an toàn giao thông 17.412.408 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày.

Ngày 28/7/2026, ông Hà Minh Chất, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường An Tịnh, ký Quyết định số 320/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng.

Gói thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 28/7/2026 đến thời điểm đóng thầu, mở thầu vào ngày 7/8/2026.

Theo Biên bản mở thầu lập hồi 9 giờ 5 phút ngày 7/8/2026, gói thầu ghi nhận 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Văn Phạm Anh.

Doanh nghiệp tham dự với tư cách nhà thầu độc lập, chào giá 2.480.000.000 đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 30.000.000 đồng, thực hiện bằng cam kết trong đơn dự thầu.

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu 2,48 tỷ đồng

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện với sự tham gia của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 138/BC-TCG ngày 17/8/2026 do Tổ chuyên gia lập, trong quá trình đánh giá, ngày 13/8/2026, bên mời thầu đã phát hành Công văn số 89-ĐT/CV-CTY yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung một số tài liệu trong E-HSDT.

Ngày 17/8/2026, nhà thầu đã nộp bổ sung các hồ sơ chứng minh theo yêu cầu. Trên cơ sở đánh giá, Tổ chuyên gia xác định Công ty TNHH Văn Phạm Anh đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính; được xếp hạng thứ nhất và kiến nghị thực hiện bước đối chiếu tài liệu theo quy định.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 102/BCTĐ-KM ngày 24/8/2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh, cùng ngày, ông Hà Minh Chất, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường An Tịnh, ký Quyết định số 368/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Văn Phạm Anh trúng gói thầu Thi công xây dựng với giá 2.480.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

So với giá gói thầu 2.483.794.364 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 3.794.364 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu bảo đảm cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, pháp luật hiện hành cho phép chủ đầu tư tiếp tục mở thầu và đánh giá hồ sơ trong trường hợp chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, nếu quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng các điều kiện và quy định có liên quan.

Tuy nhiên, đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, số lượng nhà thầu tham dự và mức tiết kiệm sau đấu thầu là những thông tin có thể được chủ đầu tư, bên mời thầu và cơ quan quản lý xem xét, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng cho rằng việc xây dựng hồ sơ mời thầu cần bảo đảm các tiêu chí phù hợp với quy định pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu có thể tham gia cạnh tranh bình đẳng.

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu và hạn chế các tiêu chí có thể làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính cũng đề cập yêu cầu tăng cường các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Theo chuyên gia Đào Giang, đối với các gói thầu có mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu không lớn, các chủ đầu tư có thể tiếp tục rà soát công tác xác định giá gói thầu, lập dự toán và tổ chức thực hiện hợp đồng nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.