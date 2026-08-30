Tây Ninh: Gói thầu nâng cấp đường Lò Mỗ, Suối Sâu tiết kiệm 0,15%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với dự án nâng cấp bê tông nhựa đường Lò Mỗ, Suối Sâu, với giá trúng thầu 2,48 tỷ đồng.
Hoàn tất lựa chọn nhà thầu sau quá trình đấu thầu qua mạng
Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường Lò Mỗ, Suối Sâu (Điểm đầu: QL22 - Điểm cuối: giáp ranh TP HCM), có mã KHLCNT PL2600194547 và mã TBMT IB2600403846.
Ban Quản lý dự án phường An Tịnh là chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu kết hợp với ngân sách phường.
Theo hồ sơ, ngày 30/6/2026, ông Trần Thông Trực, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường An Tịnh, ký Quyết định số 244/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 5 gói thầu thành phần.
Trong đó, gói thầu Thi công xây dựng có giá được duyệt 2.483.794.364 đồng, bao gồm thuế GTGT 8%. Chi phí xây dựng là 2.466.381.956 đồng, chi phí bảo đảm an toàn giao thông 17.412.408 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày.
Ngày 28/7/2026, ông Hà Minh Chất, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường An Tịnh, ký Quyết định số 320/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng.
Gói thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 28/7/2026 đến thời điểm đóng thầu, mở thầu vào ngày 7/8/2026.
Theo Biên bản mở thầu lập hồi 9 giờ 5 phút ngày 7/8/2026, gói thầu ghi nhận 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Văn Phạm Anh.
Doanh nghiệp tham dự với tư cách nhà thầu độc lập, chào giá 2.480.000.000 đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 30.000.000 đồng, thực hiện bằng cam kết trong đơn dự thầu.
Giá trúng thầu 2,48 tỷ đồng
Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện với sự tham gia của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 138/BC-TCG ngày 17/8/2026 do Tổ chuyên gia lập, trong quá trình đánh giá, ngày 13/8/2026, bên mời thầu đã phát hành Công văn số 89-ĐT/CV-CTY yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung một số tài liệu trong E-HSDT.
Ngày 17/8/2026, nhà thầu đã nộp bổ sung các hồ sơ chứng minh theo yêu cầu. Trên cơ sở đánh giá, Tổ chuyên gia xác định Công ty TNHH Văn Phạm Anh đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính; được xếp hạng thứ nhất và kiến nghị thực hiện bước đối chiếu tài liệu theo quy định.
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 102/BCTĐ-KM ngày 24/8/2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh, cùng ngày, ông Hà Minh Chất, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường An Tịnh, ký Quyết định số 368/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo quyết định này, Công ty TNHH Văn Phạm Anh trúng gói thầu Thi công xây dựng với giá 2.480.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.
So với giá gói thầu 2.483.794.364 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 3.794.364 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.
Chuyên gia lưu ý yêu cầu bảo đảm cạnh tranh và hiệu quả kinh tế
Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, pháp luật hiện hành cho phép chủ đầu tư tiếp tục mở thầu và đánh giá hồ sơ trong trường hợp chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, nếu quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng các điều kiện và quy định có liên quan.
Tuy nhiên, đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, số lượng nhà thầu tham dự và mức tiết kiệm sau đấu thầu là những thông tin có thể được chủ đầu tư, bên mời thầu và cơ quan quản lý xem xét, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.
Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng cho rằng việc xây dựng hồ sơ mời thầu cần bảo đảm các tiêu chí phù hợp với quy định pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu có thể tham gia cạnh tranh bình đẳng.
Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu và hạn chế các tiêu chí có thể làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh.
Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính cũng đề cập yêu cầu tăng cường các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
Theo chuyên gia Đào Giang, đối với các gói thầu có mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu không lớn, các chủ đầu tư có thể tiếp tục rà soát công tác xác định giá gói thầu, lập dự toán và tổ chức thực hiện hợp đồng nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.
BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh và minh bạch: Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), E-HSMT không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Theo khoản 4 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, các tiêu chuẩn đánh giá mang tính hạn chế cạnh tranh đều bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để loại bỏ nhà thầu. Đơn vị tư vấn lập, thẩm định E-HSMT và đánh giá E-HSDT phải bảo đảm tính độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tham dự theo Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Quy trình đánh giá và xét duyệt trúng thầu trực tuyến: Căn cứ Điều 50, Điều 61 Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, việc đánh giá E-HSDT thực hiện trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP). Nhà thầu được đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự tại thời điểm đóng thầu, việc xử lý tình huống cho phép mở thầu ngay phải được chủ đầu tư thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khách quan.
Trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu: Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả đấu thầu, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và trách nhiệm giải trình. Căn cứ khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng về tiến độ, chất lượng và chi phí, đồng thời thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin tiến độ thực tế lên Hệ thống e-GP theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.