Phường Trảng Bàng: Gói thầu hơn 2,3 tỷ tiết kiệm ngân sách 4,4 triệu

Ban QLDA phường Trảng Bàng vừa phê duyệt cho Công ty Hoàng Anh My trúng gói thầu hơn 2,3 tỷ, tiết kiệm 0,18% sau quá trình đấu thầu không có đối thủ cạnh tranh

Đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng rơi vào thế "độc diễn"

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Xây lắp (đã bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) thuộc dự án Bê tông tuyến đường An Phú (Nhà Ông 2 Rặt) có mã số E-TBMT là IB2600308059, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600171466. Dự án do Ban Quản lý Dự án phường Trảng Bàng làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu và ngân sách phường.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-BQLDA ngày 11/06/2026 do Phó Trưởng ban Nguyễn Trung Huân ký ban hành. Gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Ngày 26/06/2026, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 297/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Ninh An.

Mặc dù được phát hành công khai từ ngày 26/06/2026 đến thời điểm đóng thầu lúc 09:00 ngày 23/07/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Hoàng Anh My nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 03/08/2026, Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam có Công văn số 154/CV-CTY yêu cầu làm rõ E-HSDT và đến ngày 07/08/2026 nhà thầu đã bổ sung tài liệu để được đánh giá đạt.

Nguồn: MSC

Đến ngày 24/08/2026, Trưởng Ban Quản lý Dự án phường Trảng Bàng đã ký số ban hành Quyết định số 337/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chính thức trao gói thầu cho Công ty TNHH Hoàng Anh My.

Tỷ lệ tiết kiệm 0,18% và năng lực nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BQLDA, giá gói thầu được duyệt là 2.401.420.794 đồng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Hoàng Anh My là 2.397.000.000 đồng. Sau đấu thầu tiết kiệm 4.420.794 đồng, tương ứng 0,18%. Trước đó, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 284/BC-CTY ngày 07/08/2026 của Tổ chuyên gia, giá dự thầu đề nghị trúng thầu là 2.397.000.058 đồng, mức tiết kiệm là 4.420.736 đồng (tỷ lệ 0,18%).

Ngoài gói thầu xây lắp trọng điểm, dự án đường An Phú còn có 06 gói thầu tư vấn và hỗ trợ áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng kế hoạch được duyệt gồm: Gói thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (8.286.776 đồng); Gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT (5.395.022 đồng); Gói thầu Giám sát thi công xây dựng (76.712.553 đồng); Gói thầu Bảo hiểm công trình (6.098.436 đồng); Gói thầu Di dời trụ điện (15.000.000 đồng); Gói thầu Thẩm tra an toàn giao thông (5.107.924 đồng). Tổng giá trị KHLCNT toàn dự án là 2.518.021.505 đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Hoàng Anh My (Mã định danh: vn3900647807), địa chỉ trụ sở tại Tổ 3, Ấp Lộc Trung, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2009, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoảng.

Tính đến tháng 8/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 52 gói thầu trên cả nước, trúng 39 gói với tổng giá trị 151.723.917.245 đồng, trong đó riêng địa bàn tỉnh Tây Ninh tham gia 41 gói và trúng 32 gói (tổng giá trị trúng thầu tại Tây Ninh đạt 135.848.708.018 đồng).

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 7 và tháng 8/2026, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng tại các xã, phường thuộc tỉnh Tây Ninh như: trúng 03 gói tại phường Gia Lộc (gói 5,48 tỷ đồng ngày 23/07/2026; gói 1,21 tỷ đồng ngày 14/07/2026; gói 6,65 tỷ đồng ngày 10/07/2026); trúng 02 gói tại phường An Tịnh ngày 09/07/2026 (tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng); trúng 01 gói tại xã Hưng Thuận ngày 02/07/2026 (4,61 tỷ đồng).

Bên cạnh tần suất trúng thầu dày đặc, đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT dự án đường An Phú là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam trong quá khứ cũng từng là bên mời thầu tại các gói thầu mà Công ty TNHH Hoàng Anh My tham gia và trúng thầu vào tháng 7/2025.

Nhận định chuyên gia

Phân tích dưới góc độ pháp luật đấu thầu và hiệu quả kinh tế, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định cụ thể quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm hướng tới các mục tiêu cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Trong các cuộc thầu trực tuyến trên Hệ thống e-GP, khi một gói thầu có quy mô giá trị lớn được phát hành rộng rãi nhưng thực tế tại thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ giảm giá dưới 1%, diễn biến này cho thấy tính cạnh tranh về giá chưa đạt mức tối ưu như kỳ vọng, đặt ra yêu cầu cơ quan quản lý cần rà soát lại công tác lập dự toán và hồ sơ mời thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh thêm về trách nhiệm quản trị và kiểm soát nguồn lực thi công: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đều chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả và gắn trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung rà soát việc bố trí, huy động nguồn lực về nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị và năng lực tài chính của nhà thầu khi thực hiện đồng thời nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm.