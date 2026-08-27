Gói xây lắp hơn 16,3 tỷ tại phường Phú Thọ Hòa về tay ai?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa (TP HCM) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa TDTT (quận Tân Phú cũ) thành Trụ sở UBND phường Phú Thọ Hòa. Đây là dự án hạ tầng hành chính trọng điểm sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu, với tổng mức dự toán các gói thầu lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cuộc đua "song mã" và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,71%
Theo Thông báo mời thầu số IB2600435587 được đăng tải ngày 07/08/2026, gói thầu Xây lắp (Mã KHLCNT: PL2600249609) có giá gói thầu được phê duyệt là 16.325.583.379 đồng. Trong đó, chi phí thi công xây lắp là 15.791.819.867 đồng và chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 533.763.512 đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 60 ngày, địa điểm thi công tại số 711 đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, TP HCM.
Trước đó, ngày 05/08/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa Trần Thanh Thảo đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Đến ngày 07/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa Võ Long Giang ký Quyết định số 67/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT.
Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 20:01 ngày 16/08/2026 ghi nhận chỉ có đúng 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Liên danh Nhà thầu thi công TTVH TDTT phường Phú Thọ Hòa chào giá dự thầu 16.046.168.068 đồng; đối thủ cạnh tranh duy nhất là Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Hoàng Long (MST: 0314232876) chào giá dự thầu 16.194.938.028 đồng.
Đến ngày 18/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa Võ Long Giang đã ký ban hành Quyết định số 72/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Nhà thầu thi công TTVH TDTT phường Phú Thọ Hòa, bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiện Sơn đảm nhận vai trò liên danh chính và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc đảm nhận vai trò thành viên liên danh.
Giá trúng thầu được phê duyệt là 16.046.168.068 đồng. So với giá gói thầu 16.325.583.379 đồng, giá trị tiết kiệm khoảng 279.415.311 đồng, tương ứng 1,71%. Nhà thầu đối thủ là Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Hoàng Long bị loại tại bước xếp hạng do có giá dự thầu cao hơn (xếp hạng 2).
Tốc độ thẩm định trong vòng 48 giờ
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT lập ngày 17/08/2026 do bên tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa thực hiện, cả 2 nhà thầu tham dự đều vượt qua tuyệt đối các bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật mà không cần bất kỳ nội dung làm rõ hay bổ sung hồ sơ nào. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ thời điểm mở thầu tối 16/08/2026 đến khi ban hành báo cáo đánh giá ngày 17/08/2026 và ký quyết định trúng thầu ngày 18/08/2026 diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ.
Ngoài gói thầu xây lắp trên, phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định số 59/QĐ-BQLDA còn ghi nhận 05 gói thầu phụ trợ khác thuộc dự án đều được phân chia theo hạn mức và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn gồm: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị (670,49 triệu đồng); Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp (64,53 triệu đồng); Gói thầu Tư vấn Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (513,52 triệu đồng); Gói thầu Bảo hiểm công trình (12,86 triệu đồng); và Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập (119,16 triệu đồng).
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
Hoạt động lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo, hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
1. Nguyên tắc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và tính vô hiệu của rào cản kỹ thuật: Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh là nguyên tắc cốt lõi bắt buộc phải tuân thủ. Theo đó, nhà thầu tham dự thầu phải bảo đảm tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia và các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm ngăn ngừa các nguy cơ xung đột lợi ích hoặc dàn xếp quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, E-HSMT không được phép nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Căn cứ khoản 4 Điều 44 Luật này và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mọi tiêu chí rào cản kỹ thuật vi phạm quy định hạn chế cạnh tranh đều bị coi là vô hiệu, tuyệt đối không phải là căn cứ pháp lý để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và loại bỏ nhà thầu trong quá trình lựa chọn. Theo mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật phải bảo đảm tính khách quan, tuân thủ đúng định dạng số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP).
2. Quy trình đánh giá hồ sơ và thương thảo tối ưu hóa chi phí hợp đồng: Căn cứ quy định tại các Điều 29, 30 và 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và tiêu chí đánh giá đã được ban hành công khai trong E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP). Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc các gói thầu có tỷ lệ giảm giá thấp, căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo, đàm phán hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu nhằm thực hiện yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với chỉ định thầu xây lắp, nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế thực chất cho ngân sách nhà nước.
3. Trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư và vai trò người đứng đầu: Căn cứ quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả và quản lý thực hiện hợp đồng. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý vốn đầu tư công và người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật nếu để phát sinh tình trạng tổ chức đấu thầu mang tính hình thức, lơ là kiểm soát rào cản kỹ thuật hoặc không bảo đảm hiệu lực sử dụng dòng vốn ngân sách. Đồng thời, bám sát Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có nghĩa vụ kiểm soát thực địa, đối chiếu nghiêm ngặt danh sách nhân sự chủ chốt, đội ngũ kỹ thuật và chủng loại máy móc thiết bị thi công chuyên dụng thực tế huy động so với các cam kết quy định trong E-HSDT, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tiến độ thực tế thực hiện hợp đồng lên Hệ thống e-GP ngay sau khi hoàn thành từng hạng mục công việc cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và phòng ngừa triệt để các hành vi vi phạm quy định cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu.