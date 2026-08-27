Gói xây lắp hơn 16,3 tỷ tại phường Phú Thọ Hòa về tay ai?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa (TP HCM) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa TDTT (quận Tân Phú cũ) thành Trụ sở UBND phường Phú Thọ Hòa. Đây là dự án hạ tầng hành chính trọng điểm sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu, với tổng mức dự toán các gói thầu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cuộc đua "song mã" và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,71%

Theo Thông báo mời thầu số IB2600435587 được đăng tải ngày 07/08/2026, gói thầu Xây lắp (Mã KHLCNT: PL2600249609) có giá gói thầu được phê duyệt là 16.325.583.379 đồng. Trong đó, chi phí thi công xây lắp là 15.791.819.867 đồng và chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 533.763.512 đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 60 ngày, địa điểm thi công tại số 711 đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, TP HCM.

Trước đó, ngày 05/08/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa Trần Thanh Thảo đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Đến ngày 07/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa Võ Long Giang ký Quyết định số 67/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 20:01 ngày 16/08/2026 ghi nhận chỉ có đúng 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Liên danh Nhà thầu thi công TTVH TDTT phường Phú Thọ Hòa chào giá dự thầu 16.046.168.068 đồng; đối thủ cạnh tranh duy nhất là Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Hoàng Long (MST: 0314232876) chào giá dự thầu 16.194.938.028 đồng.

Đến ngày 18/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa Võ Long Giang đã ký ban hành Quyết định số 72/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Nhà thầu thi công TTVH TDTT phường Phú Thọ Hòa, bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiện Sơn đảm nhận vai trò liên danh chính và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc đảm nhận vai trò thành viên liên danh.

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu được phê duyệt là 16.046.168.068 đồng. So với giá gói thầu 16.325.583.379 đồng, giá trị tiết kiệm khoảng 279.415.311 đồng, tương ứng 1,71%. Nhà thầu đối thủ là Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Hoàng Long bị loại tại bước xếp hạng do có giá dự thầu cao hơn (xếp hạng 2).

Tốc độ thẩm định trong vòng 48 giờ

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT lập ngày 17/08/2026 do bên tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa thực hiện, cả 2 nhà thầu tham dự đều vượt qua tuyệt đối các bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật mà không cần bất kỳ nội dung làm rõ hay bổ sung hồ sơ nào. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ thời điểm mở thầu tối 16/08/2026 đến khi ban hành báo cáo đánh giá ngày 17/08/2026 và ký quyết định trúng thầu ngày 18/08/2026 diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ.

Ngoài gói thầu xây lắp trên, phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định số 59/QĐ-BQLDA còn ghi nhận 05 gói thầu phụ trợ khác thuộc dự án đều được phân chia theo hạn mức và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn gồm: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị (670,49 triệu đồng); Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp (64,53 triệu đồng); Gói thầu Tư vấn Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (513,52 triệu đồng); Gói thầu Bảo hiểm công trình (12,86 triệu đồng); và Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập (119,16 triệu đồng).