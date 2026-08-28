TP HCM: Phú Long Thịnh trúng gói thầu duy tu đường hơn 5 tỷ đồng

Cuộc đấu thầu rộng rãi công trình duy tu đường ĐT.747a và ĐT.742 khép lại với giá trúng hơn 5 tỷ, mang lại giá trị giảm giá cho ngân sách nhà nước 66,4 triệu

Bức tranh đấu thầu và tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn 1,31%

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công" thuộc công trình "Duy tu, sửa chữa đường ĐT.747a, ĐT.742" có mã số thông báo mời thầu (TBMT) là IB2600369790-00.

Dự án do Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) từ ngân sách nhà nước, được triển khai trên địa bàn Phường Bình Cơ và Phường Vĩnh Tân, TP HCM.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình được phê duyệt theo Quyết định số 1010/QĐ-TTGTHTKT ngày 30/06/2026 do Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo ký. Đến ngày 20/07/2026, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) chính thức được ban hành tại Quyết định số 1150/QĐ-TTGTHTKT cũng do Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo ký. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 120 ngày.

Theo kế hoạch giá gói thầu được phê duyệt là 5.086.334.505 đồng (bao gồm chi phí xây dựng: 4.814.788.261 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 29.339.839 đồng và chi phí dự phòng: 242.206.405 đồng).

Ngày 24/08/2026, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo đã ký Quyết định số 1494/QĐ-TTGTHTKT và ban hành Thông báo số 6019/TB-TTGTHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh (Mã số thuế: 3702587264; địa chỉ trụ sở tại A142D, Đường Bình Nhâm 91, Khu phố Bình Đức, Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh; do ông Tăng Văn Dũng làm Giám đốc đại diện pháp luật). Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.019.851.193 đồng (bao gồm chi phí dự phòng 239.040.533 đồng).

Nguồn: MSC

So với giá gói thầu 5.086.334.505 đồng, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 66.483.312 đồng, tương ứng 1,31%.

Đối thủ đồng loạt bị loại, mở đường cho thế "một mình một ngựa"

Theo Biên bản mở thầu ngày 29/07/2026, ghi nhận có 03 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, diễn biến đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) tại Báo cáo số 26/BCĐG-BMT lập ngày 15/08/2026 bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây lắp Điện thành phố Buôn Ma Thuột cho thấy cuộc đua nhanh chóng trở thành màn độc diễn của Công ty Phú Long Thịnh.

Cụ thể, nhà thầu Liên danh ĐT.747A, ĐT.742 (gồm các thành viên Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sơn Minh Quang và Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Đại Lộc) chào giá dự thầu 5.080.642.421,5831 đồng. Dù có mức giá đề xuất cạnh tranh, liên danh này đã bị đánh trượt ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Lý do được Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư đưa ra là bảo lãnh dự thầu của nhà thầu kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV của E-HSMT. Do không đạt tính hợp lệ, hồ sơ của liên danh này không được tiếp tục chuyển sang đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Đối thủ thứ hai là Liên danh Duy tu, sửa chữa đường ĐT.747a, ĐT.742 - năm 2026 (gồm các thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước Gia Định và Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát) chào giá dự thầu 5.511.417.757 đồng (vượt giá gói thầu). Dù vượt qua vòng đánh giá tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm, liên danh này đã bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật với lý do "Không có biện pháp thi công đáp ứng yêu cầu của E-HSMT".

Sau khi cả hai liên danh đối thủ đều bị loại do những thiếu sót về mặt hồ sơ hành chính và giải pháp kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh trở thành nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật để tiến vào bước đánh giá tài chính. Với giá dự thầu 5.019.851.193 đồng, xếp hạng thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu.