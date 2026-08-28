TP HCM: Phú Long Thịnh trúng gói thầu duy tu đường hơn 5 tỷ đồng

Bức tranh đấu thầu và tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn 1,31%
Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công" thuộc công trình "Duy tu, sửa chữa đường ĐT.747a, ĐT.742" có mã số thông báo mời thầu (TBMT) là IB2600369790-00.
Dự án do Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) từ ngân sách nhà nước, được triển khai trên địa bàn Phường Bình Cơ và Phường Vĩnh Tân, TP HCM.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình được phê duyệt theo Quyết định số 1010/QĐ-TTGTHTKT ngày 30/06/2026 do Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo ký. Đến ngày 20/07/2026, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) chính thức được ban hành tại Quyết định số 1150/QĐ-TTGTHTKT cũng do Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo ký. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 120 ngày.
Theo kế hoạch giá gói thầu được phê duyệt là 5.086.334.505 đồng (bao gồm chi phí xây dựng: 4.814.788.261 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 29.339.839 đồng và chi phí dự phòng: 242.206.405 đồng).
Ngày 24/08/2026, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo đã ký Quyết định số 1494/QĐ-TTGTHTKT và ban hành Thông báo số 6019/TB-TTGTHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh (Mã số thuế: 3702587264; địa chỉ trụ sở tại A142D, Đường Bình Nhâm 91, Khu phố Bình Đức, Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh; do ông Tăng Văn Dũng làm Giám đốc đại diện pháp luật). Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.019.851.193 đồng (bao gồm chi phí dự phòng 239.040.533 đồng).
So với giá gói thầu 5.086.334.505 đồng, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 66.483.312 đồng, tương ứng 1,31%.
Đối thủ đồng loạt bị loại, mở đường cho thế "một mình một ngựa"
Theo Biên bản mở thầu ngày 29/07/2026, ghi nhận có 03 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, diễn biến đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) tại Báo cáo số 26/BCĐG-BMT lập ngày 15/08/2026 bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây lắp Điện thành phố Buôn Ma Thuột cho thấy cuộc đua nhanh chóng trở thành màn độc diễn của Công ty Phú Long Thịnh.
Cụ thể, nhà thầu Liên danh ĐT.747A, ĐT.742 (gồm các thành viên Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sơn Minh Quang và Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Đại Lộc) chào giá dự thầu 5.080.642.421,5831 đồng. Dù có mức giá đề xuất cạnh tranh, liên danh này đã bị đánh trượt ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Lý do được Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư đưa ra là bảo lãnh dự thầu của nhà thầu kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV của E-HSMT. Do không đạt tính hợp lệ, hồ sơ của liên danh này không được tiếp tục chuyển sang đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.
Đối thủ thứ hai là Liên danh Duy tu, sửa chữa đường ĐT.747a, ĐT.742 - năm 2026 (gồm các thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước Gia Định và Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát) chào giá dự thầu 5.511.417.757 đồng (vượt giá gói thầu). Dù vượt qua vòng đánh giá tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm, liên danh này đã bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật với lý do "Không có biện pháp thi công đáp ứng yêu cầu của E-HSMT".
Sau khi cả hai liên danh đối thủ đều bị loại do những thiếu sót về mặt hồ sơ hành chính và giải pháp kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh trở thành nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật để tiến vào bước đánh giá tài chính. Với giá dự thầu 5.019.851.193 đồng, xếp hạng thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu.
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Hoạt động lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
1. Trách nhiệm toàn diện và nghĩa vụ giải trình của Chủ đầu tư: Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của gói thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ giải trình về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền theo luật định.
2. Quy chuẩn đánh giá tính hợp lệ và kỹ thuật của hồ sơ dự thầu: Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu và các Điều 26, Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu (E-HSDT) phải đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ về mặt hình thức và đề xuất giải pháp kỹ thuật khả thi. Biện pháp bảo đảm dự thầu dưới hình thức thư bảo lãnh phải được lập chuẩn xác theo quy chuẩn biểu mẫu, giá trị và thời hạn hiệu lực quy định tại hồ sơ mời thầu (E-HSMT) ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, tuyệt đối không được đính kèm các điều kiện loại trừ gây bất lợi cho bên mời thầu và chủ đầu tư. Việc đánh giá và loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phải được tổ chuyên gia và chủ đầu tư thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, ghi rõ lý do loại bỏ trong báo cáo đánh giá E-HSDT và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
3. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đầu tư công theo Chỉ thị số 12/CT-TTg: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại các khoản 3, 4 và 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý vốn đầu tư công và người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để phát sinh tình trạng tổ chức đấu thầu mang tính hình thức, hạn chế tính cạnh tranh hoặc không bảo đảm hiệu quả tiết kiệm dôi dư cho ngân sách nhà nước. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm tăng cường giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin phản ánh để kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra và xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với mọi hành vi dàn xếp, thông thầu hoặc vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.