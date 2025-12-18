Tây Ninh: Giao thông Nam Bộ trúng gói thầu hơn 5 tỷ đồng tại xã Lương Hòa

Ngày 17/11/2025, ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Hoà (Tây Ninh) đã ký Quyết định số 880/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công đường kênh T1, thuộc dự án Đường Kênh T1.

Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Nam Bộ (gọi tắt là Công ty Giao thông Nam Bộ). Giá trúng thầu là 5.073.182.950 đồng, so với giá gói thầu được duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (5.257.437.000 đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, với sự tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An.

Chân dung nhà thầu Giao thông Nam Bộ

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài liệu pháp lý, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Nam Bộ có mã số doanh nghiệp 1100684161, được thành lập từ năm 2005. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Số 68-70, Đường Số 10, Khu Dân Cư Mai Thị Non, Ấp Bến Lức 2, Xã Bến Lức, Tây Ninh. Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Văn Chiến, chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu thống kê về lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Giao thông Nam Bộ đã tham gia 99 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 40 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng hơn 246 tỷ đồng.

Năm 2025: Một năm "bội thu" các gói thầu xây lắp

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của Công ty Giao thông Nam Bộ trên thị trường xây lắp công, đặc biệt tại địa bàn các tỉnh phía Nam như Tây Ninh và Vĩnh Long. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 20 gói thầu và trúng tới 11 gói.

Trước khi được Phòng Kinh tế xã Lương Hòa "gọi tên" ở gói thầu đường kênh T1, vào ngày 13/11/2025, Công ty Giao thông Nam Bộ cũng đã trúng "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng" do Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 6,18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này thể hiện năng lực vượt trội khi tham gia các gói thầu do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Long mời thầu. Thống kê cho thấy, trong số 7 gói thầu tham gia tại bên mời thầu này, Công ty Giao thông Nam Bộ đã trúng tới 6 gói. Điển hình như:

Ngày 22/08/2025: Trúng "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình Đường Kênh Xáng T2 (Bờ Nam)" với giá trị hơn 11,25 tỷ đồng (vai trò liên danh chính).

Ngày 01/04/2025: Trúng "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình Cứng hóa Đường Vào Khu Di Tích Cầu Nam Bộ" với giá trị hơn 5,06 tỷ đồng (vai trò độc lập).

Ngày 11/06/2025: Trúng liên tiếp 2 gói thầu thi công xây dựng với giá trị lần lượt là 1,38 tỷ đồng và 2,14 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại thị trường Vĩnh Long, nhà thầu này cũng ghi dấu ấn khi trúng gói thầu lớn "Gói thầu số 21: Thi công xây dựng công trình" do Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghệ số TV mời thầu vào ngày 27/06/2025, với giá trị trúng thầu lên tới hơn 26,6 tỷ đồng (trong vai trò liên danh phụ).

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, đặc biệt là tỷ lệ trúng thầu rất cao tại một số bên mời thầu cụ thể, là tín hiệu cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao về việc giám sát tiến độ và chất lượng thi công, để đảm bảo nhà thầu không bị dàn trải nguồn lực, dẫn đến chậm tiến độ.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Chủ đầu tư khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần xem xét kỹ năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu, đặc biệt khi nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một đơn vị tư vấn mời thầu với tần suất dày đặc cần được quan sát dưới góc độ đảm bảo tính cạnh tranh thực sự. Các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất."

Với gói thầu đường kênh T1 vừa trúng tại xã Lương Hòa, dư luận và người dân địa phương đang kỳ vọng Công ty Giao thông Nam Bộ sẽ tập trung nhân lực, vật lực để triển khai dự án đúng tiến độ 150 ngày như cam kết, đảm bảo chất lượng công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

