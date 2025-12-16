Công ty Xây dựng Anh Tiến: "Bội thu" gói thầu tại Thí nghiệm điện miền Trung

Vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tiến vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 2,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung. Đây là mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh trúng thầu "dày đặc" của doanh nghiệp này trong năm 2025.

Thắng thầu nhờ đối thủ "rụng" sớm

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 01/12/2025, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung, ông Nguyễn Lương Mính đã ký Quyết định số 6182/QĐ-CPCETC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 25GT24-Cung cấp thiết bị, vật liệu và thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm công trình Sửa chữa Nhà điều hành trung tâm (Khu B), sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.

Quyết định số 6182/QĐ-CPCETC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 25GT24-Cung cấp thiết bị, vật liệu và thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tiến (có địa chỉ trụ sở tại K384/14/3 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; MST: 0400523773; do ông Nguyễn Hoàng Chương làm đại diện pháp luật). Giá trúng thầu là 2.577.232.683 đồng, giảm khoảng 298 triệu đồng so với giá gói thầu (2.875.661.511 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,4%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 82 ngày.

Gói thầu này được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ, đóng thầu vào ngày 26/11/2025. Theo Biên bản mở thầu, có 4 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tiến, Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Capcons, Công ty TNHH Nam Trần và Công ty Cổ phần Đầu tư Thuần Tiến Hưng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 28/11/2025 của Tổ chuyên gia lại hé lộ một kịch bản cạnh tranh khá "nhạt nhòa". Cụ thể:

Công ty TNHH Nam Trần bị loại ngay ở bước đánh giá năng lực kinh nghiệm. Lý do được Tổ chuyên gia đưa ra là nhà thầu kê khai 02 hợp đồng tương tự không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT (Hợp đồng số KAS/2025-008 và Hợp đồng số 218/HĐ-XD là công trình năng lượng, trong khi gói thầu yêu cầu công trình dân dụng cấp III).

bị loại ngay ở bước đánh giá năng lực kinh nghiệm. Lý do được Tổ chuyên gia đưa ra là nhà thầu kê khai 02 hợp đồng tương tự không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT (Hợp đồng số KAS/2025-008 và Hợp đồng số 218/HĐ-XD là công trình năng lượng, trong khi gói thầu yêu cầu công trình dân dụng cấp III). Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Capcons bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Nhà thầu này không chào đầy đủ thông số kỹ thuật, nhãn hiệu/mã hiệu của vật tư, vật liệu xây dựng và thiết bị điện, chỉ nêu tên hãng sản xuất chung chung.

bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Nhà thầu này không chào đầy đủ thông số kỹ thuật, nhãn hiệu/mã hiệu của vật tư, vật liệu xây dựng và thiết bị điện, chỉ nêu tên hãng sản xuất chung chung. Công ty Cổ phần Đầu tư Thuần Tiến Hưng là nhà thầu duy nhất cùng với Anh Tiến vượt qua bước kỹ thuật để vào vòng đánh giá tài chính. Tuy nhiên, giá dự thầu của đơn vị này là 2.770.394.005 đồng, cao hơn so với giá của Công ty Anh Tiến (2.577.232.683 đồng), nên chỉ xếp hạng 2.

Kết quả là Công ty Anh Tiến rộng cửa trúng thầu mà không gặp phải áp lực cạnh tranh quá lớn về giá từ các đối thủ "sừng sỏ".

"Bội thu" gói thầu năm 2025 và những dấu hỏi về năng lực

Việc trúng gói thầu 25GT24 không phải là may mắn ngẫu nhiên của Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tiến. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm "bội thu" của nhà thầu này, đặc biệt là tại thị trường Đà Nẵng.

Chỉ tính riêng từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, Công ty Anh Tiến đã được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu. Đáng chú ý, nhà thầu này thể hiện sự "bách phát bách trúng" tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Cụ thể:

Ngày 29/10/2024 (dữ liệu cập nhật hoạt động năm 2025), trúng "Gói thầu 1: Thi công xây dựng" trị giá hơn 649 triệu đồng.

Tháng 05/2025, trúng gói "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" với giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Tháng 07/2025, tiếp tục trúng "Gói thầu 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" với giá hơn 646 triệu đồng.

Tháng 10/2025, trúng tiếp "Gói thầu 01: Thi công xây dựng" với giá hơn 803 triệu đồng.

Ngoài ra, tại chính chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, trước khi trúng gói 25GT24, vào tháng 05/2025, Công ty Anh Tiến cũng đã "ẵm" gói thầu 25GT16-Cung cấp vật liệu và thi công xây dựng công trình với giá trúng thầu 678.658.441 đồng.

Việc trúng thầu dồn dập, liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong cùng một khoảng thời gian ngắn (đặc biệt là giai đoạn tháng 5, 7, 8, 10, 12 năm 2025) đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực sự của Công ty Anh Tiến. Liệu nhà thầu này có đủ nhân sự chủ chốt, chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật và máy móc thiết bị chuyên dụng để dàn trải cho tất cả các công trường cùng một lúc?

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2024/NĐ-CP, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT), nhà thầu không được kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt cho các gói thầu có thời gian thực hiện trùng nhau. Nếu một chỉ huy trưởng công trình đã được huy động cho gói thầu A (chưa hoàn thành), thì không thể tiếp tục được kê khai để đấu thầu gói B. Việc Công ty Anh Tiến trúng thầu liên tục đòi hỏi các Chủ đầu tư (đặc biệt là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cần giám sát chặt chẽ quá trình huy động nhân sự thực tế, tránh tình trạng "đánh tráo" nhân sự hoặc "vừa làm vừa chạy" giữa các dự án, ảnh hưởng đến chất lượng công trình vốn sử dụng nguồn vốn nhà nước và vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Hoạt động đấu thầu cần đảm bảo 4 mục tiêu: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các chủ đầu tư quen thuộc, trong khi các đối thủ cạnh tranh thường xuyên mắc những lỗi sơ đẳng như không đáp ứng năng lực kinh nghiệm hay không chào đúng thông số kỹ thuật, là những tín hiệu cần được các cơ quan chức năng, thanh tra giám sát lưu tâm.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.