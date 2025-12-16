Hà Nội

Bạn đọc

Năng lực nhà thầu Nguyễn Trình qua các gói thầu tại Vĩnh Long

Ban Quản lý dự án khu vực Trà Vinh vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án khu vực Trà Vinh vừa ban hành quyết định chỉ định thầu cho Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình thực hiện một gói thầu xây lắp trên địa bàn.

Gói thầu chỉ định hơn 1,8 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 18/11/2025, ông Lâm Phước Chung, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Trà Vinh đã ký Quyết định số 81/QĐ-BQLDAKVTV về việc chỉ định thầu thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Xây dựng nhà kho, xưởng sơ chế nông sản, vườn ươm cây giống Hợp tác xã Nông nghiệp Long Đức.

qd-915.jpg
Quyết định số 81/QĐ-BQLDAKVTV về việc chỉ định thầu thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị được chỉ định thầu là Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình (có địa chỉ tại Đường Nguyễn Đáng, Khóm 20, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long). Giá chỉ định thầu là 1.880.316.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 40 ngày.

Được biết, giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 80/QĐ-BQLDAKVTV cùng ngày 18/11/2025) là 1.979.281.000 đồng. Như vậy, thông qua việc chỉ định thầu, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 98,9 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm đáng ghi nhận đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Dự án này sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, với mục tiêu hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho hợp tác xã, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Bức tranh đấu thầu năm 2025 của Doanh nghiệp Nguyễn Trình

Theo dữ liệu phân tích từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình (MST: 2100236683) là một nhà thầu có thâm niên hoạt động từ năm 2005.

Tính riêng trong năm 2025 (cập nhật đến đầu tháng 12), nhà thầu này đã tham gia khoảng 20 gói thầu, trong đó được ghi nhận trúng 10 gói, trượt 9 gói và 1 gói chưa có kết quả. Địa bàn hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp tập trung tại tỉnh Vĩnh Long và một số gói thầu liên danh tại Bạc Liêu.

Ngoài gói thầu vừa được chỉ định nêu trên, trong năm 2025, Doanh nghiệp Nguyễn Trình cũng ghi dấu ấn tại nhiều gói thầu lớn khác. Điển hình, ngày 30/10/2025, nhà thầu này trúng "Gói thầu số 20: Thi công xây dựng Nâng cấp, sửa chữa Đường tỉnh 914" do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long mời thầu với giá trúng thầu hơn 37,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 07/11/2025, trong vai trò thành viên liên danh, Doanh nghiệp Nguyễn Trình cũng góp mặt trong dự án "Gói thầu 15 (XL-03): Xây dựng cầu Ông Bổn..." do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, với giá trị trúng thầu lên tới hơn 220,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này không chỉ toàn "màu hồng". Dữ liệu cho thấy Doanh nghiệp Nguyễn Trình cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt. Đơn cử, tại "Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình" do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long mời thầu, doanh nghiệp này đã trượt thầu vào tháng 8/2025. Hay tại "Gói thầu số 10" do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần mời thầu (tháng 4/2025), nhà thầu này cũng không được lựa chọn.

Cần đảm bảo năng lực thi công

Việc trúng nhiều gói thầu trong cùng một năm tài chính, đặc biệt là các gói thầu có giá trị lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, đặt ra vấn đề về khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), nhà thầu phải chứng minh được năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng huy động nhân sự, máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ của gói thầu. Việc tham gia đồng thời nhiều gói thầu đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh tình trạng dàn trải, thi công cầm chừng gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Đối với gói thầu chỉ định tại Hợp tác xã Nông nghiệp Long Đức, tuy giá trị dưới 2 tỷ đồng nhưng thời gian thi công rất gấp rút (40 ngày). Do đó, vai trò giám sát của Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực Trà Vinh là vô cùng quan trọng để đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.

Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả chỉ định thầu, phải được công khai minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc công khai này giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

