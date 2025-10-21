Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ hình sự người đàn ông lao xe ô tô vào CSGT

Đối tượng Lê Thành Công khai, do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái khi lao xe ô tô vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hải Ninh

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh ( Nghệ An) cho biết đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

2222.jpg
Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an

Khoảng 17h35, ngày 20/10, Lê Thành Công, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An).

Thời điểm đó, tại cung đường này, lượng phương tiện lưu thông lớn, đang xảy ra ùn tắc nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đang thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông, đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng hướng về Cảnh sát giao thông.

Thấy phương tiện đang lao nhanh về phía mình nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe lại.

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục điều khiển xe được khoảng 20m đến khi có người dân sử dụng xe máy chắn phía trước đầu xe thì Công mới dừng lại. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, yêu cầu về tại cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng đỗ gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
#Lê Thành Công #tạm giữ hình sự #Chống người thi hành công vụ #Công an Nghệ An #xe ô tô đâm CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ hình sự 2 admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh thừa nhận đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (sinh năm 1992), thường trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2001), thường trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội có tên “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa”.

best-2.jpg
Cơ quan chức năng đọc quyết định tạm giữ hình sự đối với Đối tượng Nguyễn Văn Khánh.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng ở Gia Lai chống người thi hành công vụ

Đối tượng sử dụng điện thoại di động quay video rồi phát tán trên mạng xã hội; đồng thời, tự ý mở cửa rút chìa khóa ô tô của lực lượng CSGT.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng ở xã Ia Hrú) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

hv.jpg
Lực lượng CA phường An Khê triển khai tổ công tác làm việc với các đối tượng. Ảnh ĐVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

EVN khôi phục điện cho hai xã ngập nặng của Thái Nguyên

EVN khôi phục điện cho hai xã ngập nặng của Thái Nguyên

Trước tình hình ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương vào cuộc, họ không chỉ mang trên vai nhiệm vụ khôi phục điện, mà còn mang đến niềm tin và sự sẻ chia cho người dân vùng ngập tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (tỉnh Thái Nguyên).