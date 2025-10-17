Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng ở Gia Lai chống người thi hành công vụ

Đối tượng sử dụng điện thoại di động quay video rồi phát tán trên mạng xã hội; đồng thời, tự ý mở cửa rút chìa khóa ô tô của lực lượng CSGT.

Hà Chính

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng ở xã Ia Hrú) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

hv.jpg
Lực lượng CA phường An Khê triển khai tổ công tác làm việc với các đối tượng. Ảnh ĐVCC

Trước đó, chiều 15/10, Lương Ngọc Thạch điều khiển xe ô tô bán tải BKS 93C-169.74 theo hướng từ phường An Khê đi phường An Nhơn, trên xe chở Lê Hữu Quang, lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn đường tránh phía Đông.

Khi đến địa điểm cầu suối Vối ( thuộc phường An Khê), thấy ô tô của lực lượng CSGT đỗ tại đây, một chiến sĩ CSGT đang dừng xe để nghe điện thoại di động của cấp trên phân công nhiệm vụ đi đến Trung tâm Y tế An Khê để xác minh tai nạn giao thông.

Thạch xuống xe, dùng điện thoại di động để quay phim. Sau khi nghe điện thoại xong, chiến sĩ CSGT điều khiển ô tô đi đến Trung tâm Y tế An Khê. Thạch điều khiển ô tô đuổi theo, 5 lần ép chặn đầu xe của lực lượng tuần tra, kèm theo la mắng, chửi bới, dùng lời lẽ thóa mạ.

Chưa dừng lại, đối tượng sử dụng điện thoại di động quay video và phát tán trên mạng xã hội, đồng thời, tự ý mở cửa rút chìa khóa ô tô BKS 81A-003.43. Việc các đối tượng truy đuổi, chặn xe trên nhiều cung đường, dẫn đến việc xe CSGT phải dừng lại, không thực hiện được nhiệm vụ.

Thời điểm diễn ra sự việc, mật độ phương tiện đông đúc nên việc truy đuổi và chặn xe CSGT của 2 đối tượng trên đã khiến giao thông bị ùn tắc trong thời gian dài.

hv1.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt đối với Thạch và Quang để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Thanh Cường

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường An Khê nhanh chóng triển khai một tổ công tác đến hiện trường. Trước hành vi của 2 đối tượng, lực lượng Công an đã khống chế, lập biên bản sự việc và đưa 2 đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của 2 đối tượng trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử phạt nữ tài xế ô tô cố tình đi ngược chiều:

(Nguồn: VTV1)
tin sản xuất
#Công an tỉnh Gia Lai #Lương Ngọc Thạch #Lê Hữu Quang #xã Ia Hrú #chống người thi hành công vụ #BKS 93C-169.74

Bài liên quan

Bắt kẻ chống người thi hành công vụ sau gần 22 năm bỏ trốn

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bôn, đối tượng bị truy nã về tội Chống người thi hành công vụ sau gần 22 năm bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/3/2003, tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án chống người thi hành công vụ do một nhóm đối tượng gây ra. Sau khi biết tất cả đồng bọn đã bị bắt và xử lý trước pháp luật nên Nguyễn Văn Bôn, sinh năm 1981, nơi thường trú: thôn Bình Trật Nam, xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Binh, chỗ ở: tổ 14, khu 2, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Bat ke chong nguoi thi hanh cong vu sau gan 22 nam bo tron
Đối tượng Nguyễn Văn Bôn. 
Ngày 26/4/2003, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Uông Bí (nay là Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí) ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bôn về hành vi chống người thi hành công vụ.
Hồi 15h ngày 18/12/2024, tại xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Bôn khi đối tượng đang trên đường về thăm gia đình và áp giải an toàn, bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Chân dung đại gia Việt tử vong trong trại giam, con trai bị truy nã quốc tế
  
Xem chi tiết

Chống người thi hành công vụ, 2 lâm tặc lĩnh án tù

Khi bị lực lượng chức năng truy bắt về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, Đặng Mộng Chẩn đã chỉ đạo đẩy gỗ trên xe xuống đường, khiến 1 công an xã bị thương nặng.

Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên bác đơn kháng cáo, phạt Đặng Mộng Chẩn (41 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên) 3 năm tù tội chống người thi hành công vụ, 9 năm tù tội cố ý gây thương tích; tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

Ngoài ra, Tòa phúc thẩm tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm một phần án phạt, tuyên phạt Lê Minh Luân (26 tuổi, ngụ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) 2 năm tù tội chống người thi hành công vụ, 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích; tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới