Bắt giữ 2 đối tượng ở Gia Lai chống người thi hành công vụ

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng ở xã Ia Hrú) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng CA phường An Khê triển khai tổ công tác làm việc với các đối tượng. Ảnh ĐVCC

Trước đó, chiều 15/10, Lương Ngọc Thạch điều khiển xe ô tô bán tải BKS 93C-169.74 theo hướng từ phường An Khê đi phường An Nhơn, trên xe chở Lê Hữu Quang, lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn đường tránh phía Đông.

Khi đến địa điểm cầu suối Vối ( thuộc phường An Khê), thấy ô tô của lực lượng CSGT đỗ tại đây, một chiến sĩ CSGT đang dừng xe để nghe điện thoại di động của cấp trên phân công nhiệm vụ đi đến Trung tâm Y tế An Khê để xác minh tai nạn giao thông.

Thạch xuống xe, dùng điện thoại di động để quay phim. Sau khi nghe điện thoại xong, chiến sĩ CSGT điều khiển ô tô đi đến Trung tâm Y tế An Khê. Thạch điều khiển ô tô đuổi theo, 5 lần ép chặn đầu xe của lực lượng tuần tra, kèm theo la mắng, chửi bới, dùng lời lẽ thóa mạ.

Chưa dừng lại, đối tượng sử dụng điện thoại di động quay video và phát tán trên mạng xã hội, đồng thời, tự ý mở cửa rút chìa khóa ô tô BKS 81A-003.43. Việc các đối tượng truy đuổi, chặn xe trên nhiều cung đường, dẫn đến việc xe CSGT phải dừng lại, không thực hiện được nhiệm vụ.

Thời điểm diễn ra sự việc, mật độ phương tiện đông đúc nên việc truy đuổi và chặn xe CSGT của 2 đối tượng trên đã khiến giao thông bị ùn tắc trong thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt đối với Thạch và Quang để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Thanh Cường

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường An Khê nhanh chóng triển khai một tổ công tác đến hiện trường. Trước hành vi của 2 đối tượng, lực lượng Công an đã khống chế, lập biên bản sự việc và đưa 2 đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của 2 đối tượng trên.

