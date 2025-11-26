Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ hình sự lái xe ôm chiếm đoạt điện thoại của khách ở Hà Nội

Vũ Văn Duy nhận được đơn hàng của anh T để gửi cho khách, thấy bên trong là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, đối tượng mang chiếc điện thoại đến bán.

Gia Đạt

Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Duy (SN 1998; thường trú tại: xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

capture-3556.png
Đối tượng Vũ Văn Duy tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, chiều ngày 21/11/2025, Vũ Văn Duy nhận được đơn hàng của anh T (SN 1990) giao từ sảnh tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy đến khu vực xã Hoài Đức. Sau khi nhận hàng, Duy di chuyển khi đến trước cổng làng Mễ Trì Thượng và mở túi hàng ra xem.

Thấy bên trong là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, đối tượng đã nảy sinh lòng tham và mang chiếc điện thoại đến bán được 17,5 triệu đồng. Sau đó, Duy tắt điện thoại và tắt app tài xế để cắt liên lạc với anh T. Ngày 22/11/2025, Duy ra bến xe bắt xe khách về quê. Biết không thể trốn được, chiều ngày 24/11/2025, đối đã đến Công an phường Yên Hoà đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
