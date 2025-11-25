Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Văn Hải.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Hải đã sử dụng thông tin gian dối, giấy tờ giả mạo "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" và giấy "Trích đo hiện trạng thửa đất" đối với một số thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, để rao bán trên mạng xã hội.

Sau khi có khách liên hệ hỏi mua đất, Hải tiếp tục cung cấp các thông tin gian dối, hình ảnh các giấy tờ giả mạo trên cho những khách hàng này. Đối tượng khẳng định các thông tin, giấy tờ trên là đúng với hiện trạng thửa đất và bản thân là người đứng tên chủ đất, nhằm làm người mua tin tưởng mà ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc cho Hải.

Ngoài ra, Hải lợi dụng các mối quan hệ quen biết của mình, để ký kết hợp đồng thuê ô tô kèm theo các giấy tờ bản chính của xe, rồi mang phương tiện đã thuê đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, không trả lại phương tiện theo như thỏa thuận với chủ xe.

Bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã làm rõ Hải đã lừa đảo chiếm đoạt được tổng số 7 tỷ đồng.

Do Hải khai nhận còn ký kết hợp đồng thuê ô tô, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất và nhận tiền đặt cọc của nhiều nạn nhân khác nhưng đối tượng không nhớ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Hải với thủ đoạn tương tự nêu trên, liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.