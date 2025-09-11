Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng môi giới mại dâm tại khách sạn Ngọc Sê

Chiều 11/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi môi giới mại dâm tại khách sạn Ngọc Sê.

Hà Ngọc Chính

Theo thông tin ban đầu, quá trình trinh sát, Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện tại khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Khuya 7/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự bất ngờ ập vào khách sạn bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các gái bán dâm có độ tuổi từ 22-26 và đều trú tại Gia Lai.

ns.jpg

Qua đấu tranh, ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm: 1 nữ nhân viên lễ tân của khách sạn, 1 nhân viên điều hành gái bán dâm và 1 bảo vệ. Riêng bảo vệ khách sạn là L.A.N.(SN 1973, trú tại phường Thống Nhất) đã từng chấp hành án 16 năm tù về tội lừa đảo.

N. khai nhận, khi khách đến khách sạn có nhu cầu mua dâm thì đề cập với lễ tân, lễ tân liên hệ với N.. Sau đó, N. sẽ gọi cho môi giới để điều gái.

Các đối tượng thỏa thuận, 700 ngàn đồng/khách cho 1 lượt “tàu nhanh”. Qua đêm 2 triệu đồng/khách. Sau khi chốt, khách sẽ trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm. Sau đó, các cô gái này trực tiếp đưa tiền môi giới cho N. Mỗi lượt “tàu nhanh”, N. “cắt phế” 200 ngàn đồng, qua đêm 500 ngàn đồng.

Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Triệt phá tụ điểm mua bán dâm tại Khách sạn Ngọc Sê Gia Lai

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, vừa triệt phá tụ điểm mua bán dâm tại Khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, P. Pleiku).

Cụ thể, 23h ngày 7/9; các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ kiểm tra khách sạn Ngọc Sê và phát hiện 3 cặp nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm trong 3 căn phòng của khách sạn này.

Qua đấu tranh, 3 khách mua dâm khai nhận đã liên hệ với nhân viên khách sạn để tìm các cô gái hành nghề mại dâm, với giá 2 triệu đồng/người.

Xã hội

Xử phạt quản lý nhà nghỉ 35 triệu đồng do để xảy ra mua, bán dâm

Một quản lý nhà nghỉ tại phường Tam Hiệp (Đồng Nai) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 35 triệu đồng do có hành vi để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm…

Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội đối với nhà nghỉ Thanh Nguyệt.

Theo đó, nhà nghỉ Thanh Nguyệt (Đ/c: 19B1, Hẻm 30, đường Nguyễn Bảo Đức, khu phố 6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) do bà Nguyễn Thị Hằng là người đại diện hộ kinh doanh, ông Thân Văn Hưng là người được ủy quyền quản lý, đã có 2 hành vi vi phạm.

Xã hội

Đắk Lắk khởi tố 5 đối tượng tại 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm

Công an Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở massage Thanh Hằng và nhiều bị can khác để điều tra hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Chiều ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trước đó, đêm 17/8, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng ở số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

