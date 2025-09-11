Tạm giữ hình sự 3 đối tượng môi giới mại dâm tại khách sạn Ngọc Sê

Chiều 11/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi môi giới mại dâm tại khách sạn Ngọc Sê.

Theo thông tin ban đầu, quá trình trinh sát, Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện tại khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Khuya 7/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự bất ngờ ập vào khách sạn bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các gái bán dâm có độ tuổi từ 22-26 và đều trú tại Gia Lai.

Qua đấu tranh, ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm: 1 nữ nhân viên lễ tân của khách sạn, 1 nhân viên điều hành gái bán dâm và 1 bảo vệ. Riêng bảo vệ khách sạn là L.A.N.(SN 1973, trú tại phường Thống Nhất) đã từng chấp hành án 16 năm tù về tội lừa đảo.

N. khai nhận, khi khách đến khách sạn có nhu cầu mua dâm thì đề cập với lễ tân, lễ tân liên hệ với N.. Sau đó, N. sẽ gọi cho môi giới để điều gái.

Các đối tượng thỏa thuận, 700 ngàn đồng/khách cho 1 lượt “tàu nhanh”. Qua đêm 2 triệu đồng/khách. Sau khi chốt, khách sẽ trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm. Sau đó, các cô gái này trực tiếp đưa tiền môi giới cho N. Mỗi lượt “tàu nhanh”, N. “cắt phế” 200 ngàn đồng, qua đêm 500 ngàn đồng.

Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.