Xử phạt tài xế ô tô tải đi ngược chiều, lấn làn gây nguy hiểm ở Lào Cai

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh, video clip phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 170, đoạn Km74 thuộc địa phận xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành rà soát, xác minh nội dung phản ánh theo quy định.

Hình ảnh ô tô vi phạm do người dân cung cấp.

Theo nội dung phản ánh, vào hồi 14h41 ngày 1/1/2026, ô tô tải biển kiểm soát 21A-301.12 lưu thông theo hướng ngược chiều, không đi bên phải theo chiều đi của mình, lấn sang làn đường dành cho xe đi đúng chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Trên cơ sở thông tin do Phòng An ninh chính trị nội bộ cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông đã phân công lực lượng phối hợp rà soát dữ liệu, đối chiếu hình ảnh, xác minh phương tiện và người điều khiển phương tiện có liên quan.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định người điều khiển xe ô tô tải là ông N.Đ.H, sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Vạn Xuân, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Ngày 8/1/2026, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời ông N.Đ.H đến trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, ông N.Đ.H đã công nhận hành vi vi phạm của mình đúng như nội dung phản ánh. Căn cứ tài liệu, thông tin, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Đồng thời, lực lượng chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định, tạm giữ giấy phép lái xe để bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, nhiều người tử vong