Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội bắt đối tượng chống phá Nhà nước

Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Thiên Tuấn

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

9.jpg
Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái. Ảnh: CAHN.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.

#chống phá #phản động #tài liệu chống phá #bắt giữ #hà nội #xuyên tạc

Bài liên quan

Xã hội

Bộ Công an sẵn sàng phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, dự kiến sáng ngày 10/1, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ ra quân, lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Chiều 8/1, Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12, đại diện Bộ Công an đã có những thông tin về phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra.

bo-ca-17678673255151522512763.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: VGP/Minh Khôi
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở Tuyên Quang

Ngày 8/1, công an Tuyên Quang khởi tố 4 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 0,639g heroine trong chiến dịch đấu tranh tội phạm ma túy.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Văn Tâm, sinh năm 1996, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1985, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Bích Hạnh, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Vang, sinh năm 1959, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

611465062-1359765499521026-2403710494502609867-n.jpg
4 đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà cao tầng trên phố Hà Nội, 2 nạn nhân tử vong được đưa ra ngoài

Tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông xảy ra cháy. Sau nhiều giờ đồng hồ dập lửa tìm kiếm, 2 nạn nhân xấu số được lực lượng PCCC đưa ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 sáng nay (8/1), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội), lửa lan rộng và khói bốc cao nghi ngút. Đám cháy kéo dài từ sáng tới gần trưa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực lo lắng, hoang mang.

capture-7969.png
Cảnh sát PCCC và CNCH phá cửa kính, tiếp cận bên trong ngôi nhà.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới