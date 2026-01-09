Hà Nội

Xã hội

Xử lý nam thanh niên mang kiếm dạo chơi công viên Lãm Làng

Nam thanh niên đến khu vực công viên Lãm Làng mang theo 1 túi đựng đồ câu cá bên trong có 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm bằng kim loại.

Khánh Hoài

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào hồi 13h20 ngày 5/1 tại khu vực công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Đội Cảnh sát 113 - Phòng PC06 (Công an tỉnh Bắc Ninh) tuần tra, phát hiện đối tượng B.V.L (sinh năm 2012, HKTT: xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) mang theo 1 túi đựng đồ câu cá.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong có 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm bằng kim loại (thanh kiếm có lưỡi bằng kim loại bản rộng khoảng 03 cm, dài khoảng 60 cm; có cán dài khoảng 30 cm). Đội Cảnh sát 113 tiến hành lập biên bản, bàn giao Công an phường Nam Sơn tiếp tục xác minh, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

cats-1724.jpg
Lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện đối tượng vi phạm.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát 113 sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp trên địa bàn phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai, Võ Cường, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Kinh Bắc, Vũ Ninh và vùng giáp ranh, đảm bảo khép kín địa bàn để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm (nhất là tội phạm đường phố) và các hành vi vi phạm pháp luật.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự nơi công cộng. Bên cạnh đó, Cảnh sát phản ứng nhanh sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe bằng chân, chở người ngồi sau không đội mũ. Nguồn: Báo Bắc Ninh.

#nam thanh niên mang kiếm dạo chơi #ông viên Lãm Làng #Công an Bắc Ninh

